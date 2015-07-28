美国个股：摩根士丹利同意将旗下澳洲房地产业务售予中投公司

路透悉尼7月27日 - 摩根士丹利 周一称已达成一项协议，将旗下澳洲房地产业务Investa Property Group售予中国主权财富基金--中国投资有限责任公司 。

声明中未披露售价信息。但是据直接了解该出售事宜的消息人士4月份向路透表示，交易可能为摩根士丹利带来超过30亿澳元(21.9亿美元)所得，此次出售已吸引20多个竞标方。

该消息人士还称，其中近一半的竞标来自亚洲，包括中国最大的民营企业复星国际 。中投公司当时被认为是领先的竞标方。

消息人士告诉路透，该交易由摩根士丹利和瑞银集团(UBS) 承办，还吸引了来自美国、南非以及澳洲的竞标。

该交易还需获得澳洲外国投资审查委员会(FIRB)的批准。

Investa拥有30亿澳元的物业资产，包括在悉尼和墨尔本等城市的写字楼等，同时还拥有60亿澳元物业资产的管理合同。(完) (编译 刘秀红；审校 徐文焰)