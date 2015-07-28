美国个股：摩根士丹利同意将旗下澳洲房地产业务售予中投公司

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透悉尼7月27日 - 摩根士丹利 周一称已达成一项协议，将旗下澳洲房地产业务Investa Property Group售予中国主权财富基金--中国投资有限责任公司 。
声明中未披露售价信息。但是据直接了解该出售事宜的消息人士4月份向路透表示，交易可能为摩根士丹利带来超过30亿澳元(21.9亿美元)所得，此次出售已吸引20多个竞标方。
该消息人士还称，其中近一半的竞标来自亚洲，包括中国最大的民营企业复星国际 。中投公司当时被认为是领先的竞标方。
消息人士告诉路透，该交易由摩根士丹利和瑞银集团(UBS) 承办，还吸引了来自美国、南非以及澳洲的竞标。
该交易还需获得澳洲外国投资审查委员会(FIRB)的批准。
Investa拥有30亿澳元的物业资产，包括在悉尼和墨尔本等城市的写字楼等，同时还拥有60亿澳元物业资产的管理合同。(完) (编译 刘秀红；审校 徐文焰)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”