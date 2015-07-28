《香港报摘》--其他报纸重要消息7月28日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**明报**
--银河娱乐 与LVMH(路易威登)各购入摩纳哥蒙地卡罗滨海渡假酒店集团(SBM)5%股权，据了解，银娱入股交易涉资约4,000万欧元。
--澳门金融管理局的季报指出，经济收缩的情况可能延伸至下半年，导致全年本地生产总值（GDP）下跌15%左右，整体情况视乎博彩业收缩情况。
**星岛日报**
--渣打 一名主要股东向英国《泰晤士报》表示，如果渣打认为有需要加强其资产负债表，就须抢先其他英国银行集资，故认为该集团应在数月内公布集资计划。
**苹果日报**
--中国通号 4年前涉及温州动车意外，公司董事长周志亮表示，涉事管理层皆已离职，事故料不影响公司参与海外竞标。
**东方日报**
--长城汽车 公布按中国会计准则，今年上半年净利润为49.01亿元人民币，按年升23.95%，总收入按年增长30.21%至371.45亿元，每股盈利1.61元。
**文汇报**
--巴克莱首席经济师常健表示，人民币浮动区间扩大将有利于人民币加入SDR，预期明年或会成功。
**大公报**
--北方矿业 公布以约9.5亿港元收购金融资讯服务公司上海华豚金融资讯服务的65%股权。（完）
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(整理 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”