《香港报摘》--其他报纸重要消息7月28日

**明报**

--银河娱乐 与LVMH(路易威登)各购入摩纳哥蒙地卡罗滨海渡假酒店集团(SBM)5%股权，据了解，银娱入股交易涉资约4,000万欧元。

--澳门金融管理局的季报指出，经济收缩的情况可能延伸至下半年，导致全年本地生产总值（GDP）下跌15%左右，整体情况视乎博彩业收缩情况。

**星岛日报**

--渣打 一名主要股东向英国《泰晤士报》表示，如果渣打认为有需要加强其资产负债表，就须抢先其他英国银行集资，故认为该集团应在数月内公布集资计划。

**苹果日报**

--中国通号 4年前涉及温州动车意外，公司董事长周志亮表示，涉事管理层皆已离职，事故料不影响公司参与海外竞标。

**东方日报**

--长城汽车 公布按中国会计准则，今年上半年净利润为49.01亿元人民币，按年升23.95%，总收入按年增长30.21%至371.45亿元，每股盈利1.61元。

**文汇报**

--巴克莱首席经济师常健表示，人民币浮动区间扩大将有利于人民币加入SDR，预期明年或会成功。

**大公报**

--北方矿业 公布以约9.5亿港元收购金融资讯服务公司上海华豚金融资讯服务的65%股权。（完）

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