中国货币市场：隔夜利率微涨七天下行，供给稳定月末资金面仍向好

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海7月28日 - 中国银行间资金市场周二早盘资金面稳中偏松，需求较大的隔夜资金利率较为平稳，七天以上回购利率下行幅度则稍明显。交易员称，随着月末临近，资金需求进一步向短期集中，但市场融出充分，整体流动性压力不大。
上海一券商交易员称，“钱还挺多的，除了隔夜都很松，7天以上都能减点收了；隔夜也还算正常，如果真想借，总能借到差不多的。”
东北一银行交易员亦表示，虽然月末降至，多数大行今日仍有融出隔夜资金，其他机构亦有所补充，平头寸压力不大。
对于早间央行逆回购操作，他认为，考虑到目前银行间流动性偏松，公开市场稳预期作用大于实质影响，价格引导的作用大于规模，“其实只要利率不动，几百亿量太小，市场也没什么感觉。”
中国央行公开市场周二进行500亿元人民币逆回购操作，期限七天，操作规模较上周同期的350亿元增逾四成，中标利率持平于2.50%。
中国央行周二表示，目前居民物价预期保持稳定；央行主要观察总体物价水平等宏观指标，下半年仍会坚持稳健的货币政策取向，灵活运用多种货币政策工具，保持流动性合理适度。
财政部和央行将于周四(30日)进行今年第六期中央国库现金管理商业银行定期存款招标，计划存款量500亿元人民币，期限三个月；此次招标规模与上周四中央国库现金定存到期量500亿元一致。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:52 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.3756 1.3709 +0.47
七天 2.4147 2.5038 -8.91
14天 2.7752 2.8178 -4.26
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 1.4550 0.2000 +125.50
七天 1.5550 1.0550 +50.00
14天 1.6300 1.5000 +13.00
回购定盘利率
其中:隔夜 1.3800 1.3700 +1.00
七天 2.4400 2.5200 -8.00
14天 2.8200 2.8900 -7.00
Shibor
其中:隔夜 1.3880 1.3740 +1.40
七天 2.5520 2.5590 -0.70
三个月 3.1638 3.1645 -0.07
-----------------------------------------------------------(完)
(发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”