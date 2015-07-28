中国货币市场：隔夜利率微涨七天下行，供给稳定月末资金面仍向好

路透上海7月28日 - 中国银行间资金市场周二早盘资金面稳中偏松，需求较大的隔夜资金利率较为平稳，七天以上回购利率下行幅度则稍明显。交易员称，随着月末临近，资金需求进一步向短期集中，但市场融出充分，整体流动性压力不大。

上海一券商交易员称，“钱还挺多的，除了隔夜都很松，7天以上都能减点收了；隔夜也还算正常，如果真想借，总能借到差不多的。”

东北一银行交易员亦表示，虽然月末降至，多数大行今日仍有融出隔夜资金，其他机构亦有所补充，平头寸压力不大。

对于早间央行逆回购操作，他认为，考虑到目前银行间流动性偏松，公开市场稳预期作用大于实质影响，价格引导的作用大于规模，“其实只要利率不动，几百亿量太小，市场也没什么感觉。”

中国央行公开市场周二进行500亿元人民币逆回购操作，期限七天，操作规模较上周同期的350亿元增逾四成，中标利率持平于2.50%。

中国央行周二表示，目前居民物价预期保持稳定；央行主要观察总体物价水平等宏观指标，下半年仍会坚持稳健的货币政策取向，灵活运用多种货币政策工具，保持流动性合理适度。

财政部和央行将于周四(30日)进行今年第六期中央国库现金管理商业银行定期存款招标，计划存款量500亿元人民币，期限三个月；此次招标规模与上周四中央国库现金定存到期量500亿元一致。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:52 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.3756 1.3709 +0.47

七天 2.4147 2.5038 -8.91

14天 2.7752 2.8178 -4.26

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.4550 0.2000 +125.50

七天 1.5550 1.0550 +50.00

14天 1.6300 1.5000 +13.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.3800 1.3700 +1.00

七天 2.4400 2.5200 -8.00

14天 2.8200 2.8900 -7.00

Shibor

其中:隔夜 1.3880 1.3740 +1.40

七天 2.5520 2.5590 -0.70

三个月 3.1638 3.1645 -0.07

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