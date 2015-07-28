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亚洲 | 2015年 7月 28日 星期二 16:09 BJT

台湾债市：10年券殖利率收升，台股止跌引发获利了结卖盘

* 10年券殖利率连二升，因股市止跌交易员获利了结
    * 五年券殖利率先下后上，随股市止跌而反弹
    * 五年和10年券交易量旗鼓相当，两期均成主流券

    路透台北7月28日 - 台湾10年公债104/5 殖利率周二第二日收升；交易员指出，因台股止跌
上涨，且殖利率来到相对低档，获利了结卖盘带动殖利率弹升。
    
    交易员表示，国发会上日公布景气对策信号降为代表景气衰退的蓝灯，加上市场资金浮滥，且大型金融机
构持续偏多操作，吸引交易盘跟着做多。但随后获利了结卖压出笼，殖利率反向收高。
    
    〞市场看法一致，大都偏多操作，但殖利率下跌到某一个点，当然会先获利了结。〞证券商交易员说。
    
    一位大型金融机构交易员则指出，景气不好对债市较有利，纵然殖利率跌深反弹，但还是偏多看待。
    
    在五年公债104/9 殖利率方面，今天随股市收涨而收小升；早盘殖利率持续走低，盘中低位
跌至0.9533%，创同年期公债逾五个半月盘中低位，此前低为今年2月5日的0.9420%。   
    
    交易员预估，明日10年公债104/5殖利率交易区间暂看在1.46-1.48%；五年公债104/9殖利率则暂看在0.95
-0.97%。       
    
    台湾股市周二收涨。分析师表示，继昨日大盘重挫逾2%后，今日出现小幅反弹，并企图挑战8,600点，但
未能有效站稳，近日留意融资断头卖压，目前大盘仍有探底的压力，周四(30日)摩台指结算前，大盘料较难有
所表现。 
    
    美国公债价格周一上扬，因中国股市录得八年来最大单日跌幅令全球投资者不安，促使他们买入相对安全
的美国公债。指标10年期公债价格 尾盘上扬16/32，收益率跌至6月9日以来最低2.21%。 
       
          收盘价                 涨跌幅      报价(%)          区间(%)     成交值
  年        期别                 (基点)                                 (亿台币)
  期                                                                   
   5       104/9                  +0.25      0.9636%  *0.9533-0.9640%       78.5
  10       104/5                  +0.52      1.4722%   1.4616-1.4750%       79.5
     注*：表该券殖利率发行以来新低。
    本周全球重要经济事件和数据包括：  
    
    7/28(二)：美联储(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)召开为期两天的政策会议；巴西央行召开货币政策
委员会会议(至29日)；美国5月标普/Case-Shiller；美国7月Markit综合采购经理人指数(PMI)初值；美国7月
消费者信心/里奇蒙联储7月综合制造业指数。 

    7/29(三)：美联储公布利率决议；美国6月成屋待完成销售指数；德国 8月Gfk消费者信心指数；法国7月
消费者信心指数；英国6月消费者信贷及M4货供额、7月CBI零售销售差值；日本6月工业生产初值；瑞银集团(U
BS)6月瑞士消费指数；巴西央行宣布利率决定。
    
    7/30(四)：美国第二季GDP环比年率初值；德国7月失业报告、7月CPI初值；欧元区7月消费者信心指数初
值；欧元区7月企业景气指数、6月失业率；英国7月GfK消费者信心指数；瑞士7月KOF领先指标 ；澳洲6月建筑
许可/第二季进出口物价；韩国央行8月制造业景气判断指数、韩国6月工业生产；澳洲央行总裁史蒂文斯在博
鳌亚洲论坛金融合作会议上发表讲话；日本央行审议委员石田浩二在京都向商界领袖发表演说。
     
    7/31(五)：台湾第二季经济成长率(概估值)；中国6月货物和服务贸易；美国7月芝加哥采购经理人指数(P
MI)；路透/密西根大学美国消费者信心指数7月终值；澳洲第二季生产者物价指数/6月民间信贷；日本6月建筑
订单及房屋开工；法国6月消费者支出、6月生产者物价指数；美国第二季雇佣成本指数；莫斯科央行公布利率
决定。
   
         30       104/8                     没有成交
         20       104/7                     没有成交
         10       104/5                       1.4722
          5       104/9                       0.9636
          3       104/1                     没有成交
          2      104/10                     没有成交
 (完)

 (记者 罗两莎 ；审校 董永年/林高丽)

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