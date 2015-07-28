台湾债市：10年券殖利率收升，台股止跌引发获利了结卖盘

* 10年券殖利率连二升，因股市止跌交易员获利了结 * 五年券殖利率先下后上，随股市止跌而反弹 * 五年和10年券交易量旗鼓相当，两期均成主流券 路透台北7月28日 - 台湾10年公债104/5 殖利率周二第二日收升；交易员指出，因台股止跌 上涨，且殖利率来到相对低档，获利了结卖盘带动殖利率弹升。 交易员表示，国发会上日公布景气对策信号降为代表景气衰退的蓝灯，加上市场资金浮滥，且大型金融机 构持续偏多操作，吸引交易盘跟着做多。但随后获利了结卖压出笼，殖利率反向收高。 〞市场看法一致，大都偏多操作，但殖利率下跌到某一个点，当然会先获利了结。〞证券商交易员说。 一位大型金融机构交易员则指出，景气不好对债市较有利，纵然殖利率跌深反弹，但还是偏多看待。 在五年公债104/9 殖利率方面，今天随股市收涨而收小升；早盘殖利率持续走低，盘中低位 跌至0.9533%，创同年期公债逾五个半月盘中低位，此前低为今年2月5日的0.9420%。 交易员预估，明日10年公债104/5殖利率交易区间暂看在1.46-1.48%；五年公债104/9殖利率则暂看在0.95 -0.97%。 台湾股市周二收涨。分析师表示，继昨日大盘重挫逾2%后，今日出现小幅反弹，并企图挑战8,600点，但 未能有效站稳，近日留意融资断头卖压，目前大盘仍有探底的压力，周四(30日)摩台指结算前，大盘料较难有 所表现。 美国公债价格周一上扬，因中国股市录得八年来最大单日跌幅令全球投资者不安，促使他们买入相对安全 的美国公债。指标10年期公债价格 尾盘上扬16/32，收益率跌至6月9日以来最低2.21%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/9 +0.25 0.9636% *0.9533-0.9640% 78.5 10 104/5 +0.52 1.4722% 1.4616-1.4750% 79.5 注*：表该券殖利率发行以来新低。 本周全球重要经济事件和数据包括： 7/28(二)：美联储(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)召开为期两天的政策会议；巴西央行召开货币政策 委员会会议(至29日)；美国5月标普/Case-Shiller；美国7月Markit综合采购经理人指数(PMI)初值；美国7月 消费者信心/里奇蒙联储7月综合制造业指数。 7/29(三)：美联储公布利率决议；美国6月成屋待完成销售指数；德国 8月Gfk消费者信心指数；法国7月 消费者信心指数；英国6月消费者信贷及M4货供额、7月CBI零售销售差值；日本6月工业生产初值；瑞银集团(U BS)6月瑞士消费指数；巴西央行宣布利率决定。 7/30(四)：美国第二季GDP环比年率初值；德国7月失业报告、7月CPI初值；欧元区7月消费者信心指数初 值；欧元区7月企业景气指数、6月失业率；英国7月GfK消费者信心指数；瑞士7月KOF领先指标 ；澳洲6月建筑 许可/第二季进出口物价；韩国央行8月制造业景气判断指数、韩国6月工业生产；澳洲央行总裁史蒂文斯在博 鳌亚洲论坛金融合作会议上发表讲话；日本央行审议委员石田浩二在京都向商界领袖发表演说。 7/31(五)：台湾第二季经济成长率(概估值)；中国6月货物和服务贸易；美国7月芝加哥采购经理人指数(P MI)；路透/密西根大学美国消费者信心指数7月终值；澳洲第二季生产者物价指数/6月民间信贷；日本6月建筑 订单及房屋开工；法国6月消费者支出、6月生产者物价指数；美国第二季雇佣成本指数；莫斯科央行公布利率 决定。 30 104/8 没有成交 20 104/7 没有成交 10 104/5 1.4722 5 104/9 0.9636 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 罗两莎 ；审校 董永年/林高丽)