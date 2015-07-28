港报社评：难再“一味靠平”，需“升呢”吸旅客--星岛日报7月28日

俗称「新沙士」的中东呼吸综合症，肆虐南韩之势逐渐消退。纵使按照世界卫生组织规定，南韩最快要待八月下旬才能够正式宣布疫情结束，但是本港「饿韩」人士已经急不及待，打算八月初即参加旅行团出发。南韩旅业最近数月受疫情打击，不少旅客转去日本和东南亚，香港旅业斯人独憔悴，没有甚么起色，益为前景添忧。 南韩自从在五月二十日，发现首宗新沙士病例以来，至少三十六人死亡，另一百八十六人染恙，而需要接受隔离者达一万六千人，现时已经多日没有发现新症，最后一名自我隔离的人士昨日终于解禁。

新沙士还令南韩付出不菲的经济代价，把当地第二季增长拖累到只有百分之二点二的两年新低，受打击最严重的是旅游业，六月份来自港台两地的旅客少了四分三，最大的客源中国大陆减少了四成半。南韩当局采取连串措施力挽颓势，包括替旅客买新沙士保险，暂免中国等地旅客的签证费，并且在本月中推出百日振兴旅业大计，首尔市长八月初会访华促销，预计大批韩星会陆续到大中华地区做亲善大使。 南韩官员估计新沙士连累旅游业损失约七百八十亿港元。随着内地旅客改变原先赴韩的计画，这些收入有相当大部分流去了日本和东南亚旅业，香港没有甚么得益，六月来港旅客数字比去年同期跌近百分三，而业界统计本月上半月来港内地团数目更急跌了四成六，反映本港旅游竞争面对的庞大威胁。 内地人减少来港，酒店房租下跌，旅游旺区多了空置店铺待租，部分原因是激进组织针对内地旅客的破坏行为，更大原因是本港「购物天堂」的优势，正因港元随美元不断升值而受到蚕食。

由于内地为刺激出口而扩大人民币兑美元汇率的波幅区间，预计港元还会进一步升值，不止港人，其他地区人士都会觉得日韩和东南亚地区日益「抵玩」。一些「以両代斤」、入数「加多两个零」、或者强逼购物的不良经营手法，打击旅客消费信心，更为本港旅游业雪上加霜。 在邻近地区货币纷纷贬值之际，本港难靠低价抢客，就要在品质和噱头上多下工夫，例如针对内地客的口味，在方便他们购物之外，提供高附加值的服务，例如组织优质旅行团，善用本港多米芝莲星级餐厅的特色，搞高档美食团，或者配合内地人对本港流行文化的兴趣，安排别具心思的旅行团路线，吸引内地「小资」品味的中产客源。 除了保持购物方便和信誉优势，本港在趣味消闲方面更大有提升空间。一些大型节目，例如美酒和美食嘉年华等，已经证实对旅客吸引力日增。本港还需要积极发展大型娱乐综艺表演的场地，吸引内地以致亚洲各地旅客来港观赏消费。既然难再单靠价廉取胜，就要提供高质素和多元化选择，来增加旅业收入和就业机会。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘