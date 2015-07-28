港报社评：香江富裕社会，响起城市悲歌--明报7月28日

前日发生两宗涉及长者的事故，一宗是84岁老翁与女婿同住，女婿因故失救死亡后，老翁因为不能自理而饿死；另一宗是78岁婆婆陪同昏迷孙儿到医院急救，药石无效，揭发婆婆以老弱之躯一边工作、一边照料3名稚年孙儿的苦况。这两宗事故各有不同故事，说明家家有本难念的经，不过同样反映理应颐养天年的老人家，面对超逾他们可以负荷的生活景况；在香港社会，他们的遭遇绝非孤例。本港步入老年社会，长者持续增加，政府应投放更多资源，让有需要长者获得相应适当照顾，使香港社会不再上演使人揪心的长者悲剧。

慈云山慈正邨的婆婆独力照料3名孙儿（还有一名孙儿不同住），个中暴露的情况，关乎有工作能力的人是否愿意照顾家人，这与个人秉性或实际环境有关，外人很难置喙。不过，男婴猝逝，折射出婆婆不可能一边为生活奔波，同时又可以照料好孙儿；就此，她明显无能力。经过此事之后，若为婆婆一家带来改变，她和3名孙儿都得到妥适照顾，固然值得高兴；若情况不变，则社会福利署应该介入，使婆婆和孙儿在社会安全网得到照顾。

至于天水围天耀邨一个单位发生的双屍案，虽然84岁老翁获女婿看顾，但是从61岁的女婿失救致死看来，他的健康情况或许早有问题，能否妥善照顾岳丈，早已埋下突变可能。以翁婿的情况，若不可能有健康亲人照料，老翁入住安老院其实较恰当；现在两人死得不为人知，反映他们未获家族照应，并缺乏社会支援。本港人口老化日益严重，公屋有最多长者族群，他们之中有多少人类如婆婆和翁婿般，缺乏照应与支援，值得关注。

婆婆与翁婿并非社会福利署跟进个案，他们的遭遇，说明只要未跌入社会安全网，则无论生活多艰苦和无助，在现行机制下，在这个繁嚣的社会都处于不被闻问状态。婆婆接受访问时，坦言为了餬口而工作，曾独留3名孙儿在家，由7岁孙女照顾两名初生男婴，可见这个家庭的潜在风险极高。至于翁婿个案的风险也高，他们与婆婆一样理应得到支援，可是并非社会个案，就只能自生自灭。

因此，从婆婆与翁婿的事例看来，成为社署个案的机制是否需要改变，从更阔角度找出需要帮助的人，值得当局研究。就公屋而言，房屋署应该可以担当一定角色，例如把「睦邻顾老」视为屋邨管理方针，调动居民关顾邻居长者生活等情况。若发现有潜在需要帮助的老人家，可以直接或透过互助委员会向房署反映，让房署人员经初步了解，若认为有需要，可通知社署介入处理。天水围翁婿的情况，反映老年社会隐蔽老人愈来愈多，若能及早把翁婿找出来，由社署提供适当协助，或许这宗悲剧就不致发生。

若说政府应该提供足够安老院、护老院等设施，全数安置长者，那也不切实际。举世各国和地区，都不会也不可能这样做，现在应对人口老化的主轴是推行居家安老，由整体社会分担和应对。不过，长者居家安老，仍然要面对不少问题，特别是独居老人或「老老照顾」，他们需要专业社工定时、适时探亲或提供服务，使他们的日常生活获得照顾。例如获安排送饭、陪同到医院覆诊等，而透过有规律接触，一旦长者发生什么事，外间可及早知道和相应处理。天水围翁婿坐困单位，若他们是社署的外展跟进个案，就不会出现屍体胀臭之后，才被发现已经猝死多时的情况。

慈云山婆婆独力抚养3名孙儿，天水围翁婿先后猝死，他们的处境和遭遇，使人伤感和心痛。对照香港表面上富裕社会的景象，这两宗个案存在着很大反差，严格而言是香港之耻。人口老化、老年社会是必然出现的事，让奉献一生的长者在人生余下阶段活得有尊严，是社会的共同承担和责任，需要庞大资源；以特区政府的财力和可预见经济景况，理应有足够资源实现老有所养的目标。前日两宗长者个案是活生生事例，显示社会在关顾老人家方面，仍有大量空间等待改善。政府在安老的硬件设施和软件配套，应该有一个总体规划，并有时间表按序推行落实，使类如婆婆与翁婿的城市悲歌，在香港成为绝唱。

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