《中国报摘》--其他报纸重要消息7月28日

**上海证券报**

--证监会新闻发言人张晓军表示，昨日证监会赴上海铭创、浙江同花顺核查场外配资业务。同时，国家互联网信息办公室也于当日向相关媒体单位下发通知，要求全面清理为投资者买卖证券提供融资、配资服务，并通过信息系统开立虚拟账户或借用账户、代理买卖证券的违法“配资炒股”网络宣传广告。

**证券时报**

--华泰证券 发布业绩快报称，今年上半年实现净利润66.75亿元，较上年同期的15.18亿元同比增长了339.82%；营业收入为146.44亿元，同比增长了235.17%；基本每股收益为1.145元。

**东方早报**

--上海市市金融办副主任李军透露，《进一步推进自贸试验区金融开放创新试点，加快上海国际金融中心建设的方案》有50条左右，将涵盖六大方面内容，已经形成终稿上报国务院。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

中国报摘

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