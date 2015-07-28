《中国报摘》--其他报纸重要消息7月28日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**上海证券报**
--证监会新闻发言人张晓军表示，昨日证监会赴上海铭创、浙江同花顺核查场外配资业务。同时，国家互联网信息办公室也于当日向相关媒体单位下发通知，要求全面清理为投资者买卖证券提供融资、配资服务，并通过信息系统开立虚拟账户或借用账户、代理买卖证券的违法“配资炒股”网络宣传广告。
**证券时报**
--华泰证券 发布业绩快报称，今年上半年实现净利润66.75亿元，较上年同期的15.18亿元同比增长了339.82%；营业收入为146.44亿元，同比增长了235.17%；基本每股收益为1.145元。
**东方早报**
--上海市市金融办副主任李军透露，《进一步推进自贸试验区金融开放创新试点，加快上海国际金融中心建设的方案》有50条左右，将涵盖六大方面内容，已经形成终稿上报国务院。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
中国报摘
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台湾报摘 (整理 吴芳; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”