马币汇率：马币兑美元跌破3.80关口，当局未予干预

马币兑美元自去年第三季开始一路下滑，因能源价格疲软威胁到马来西亚的油气收入。对负债累累的国有基金1Malaysia Development Bhd 进行的调查，引发了政治不确定性，这进一步损及信心。截至7月24日，外资已经连续13周卖超马来西亚股票。

马来西亚央行总裁1月曾表示，当局已经不再利用管制而是改用其他措施来管理资本流动。当时马币/美元汇率在3.550马币左右，自那以后马币已下跌5.1%。美国今年若升息，将促使资本进一步流出马来西亚等新兴市场，从而施压马币。

“可以尝试采取措施稳定马币，但我不认为最后能扛得住这波修正，”美银美林新兴亚洲经济部门的主管Chua Hak Bin说，“马币将不得不调整至新的均衡水平...我们预计到2015年底马币兑美元贬值至3.86，到2016年底进一步贬至4.05。”(完) (编译 张荻/王兴亚；审校 张涛/杜明霞)