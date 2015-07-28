港报社评：中外齐来“提款”，港股弱势难改--信报7月28日

当部分内地官媒及市场人士以为中央政府强力托市行动奏效，或至少取得阶段性成绩，令市况喘稳之际，昨天A股再失惊无神来个急插水，大泻近三百五十点，跌幅达百分之八点五，是八年来最惨烈的一日，过去二十日内地由上而下全方位起锚的万亿救市大行动，部分苦心已付诸流水。惯于跟跌的港股当然不能幸免，恒指一度大挫八百四十五点，收市仍跌超过七百七十点，并跌穿二百五十天牛熊分界线。在内地及外围阴晴飘忽的不利因素困扰下，港股未来一段时间恐难摆脱弱势，下行压力挥之不去。

其实，在中央政府不顾一切落重药救市后，已有分析指这些措施只能暂时刹住内地投资者的抛货套现潮，当局虽意图以「化骨绵掌」把大市的沽售力量极速化掉，强行把A股「去杠杆化」（de-leveraging），但并没有令需要资金回笼周转的企业、投资者得到其他资金供应，改变他们出货套现还债的倾向。换言之，庞大的沽售潮随时卷土重来。

近日市况看来稍稍稳定，政府官员维稳的压力略减，仍有资金压力的企业固然要采取减磅行动，一些较早前因停牌或被劝喻暂缓卖股的公司，同样把握机会套取现金。而一旦有部分企业开了头改变只买不卖的做法，同样缺乏资金和希望减少杠杆的企业及投资者便会不甘后人，齐齐夺门而逃，A股不来个急挫才怪。而只要去杠杆化的情势不变，中央政府的人为托价及限制沽货措施将继续扭曲市场及累积沽压，令这种游击式的沽售潮不断重演，A股暂无法脱离险境。

值得注意的是，A股市场变成「跳楼机」，对下行压力已相当沉重的实体经济平添不明朗因素。要知道当初中央大力催谷股市，就是希望能带来财富效应及形成新的资金池，一方面刺激消费及内需，拉动经济；另一方面让大量资金紧绌的企业，可透过股市集资以减债及增加投资。但现在A股泡沫爆破兼大起大落，不但难以塑造新的资金池，反而因波动而导致企业有损失，变相形成黑洞，不断消耗企业、投资市场的资金，甚至人民银行透过宽松货币政策提供的「银弹」，部分也被吸进黑洞「填氹」，无助发挥提振经济的作用，间接令中央长官意志的经济增长「保七」目标落空。

A股形势不妙，港股同时受充满利淡因素的欧美股市夹击。本来，希腊债务危机经过峰回路转纠缠后，欧洲渐已转危为安，至少希腊暂不「脱欧」。但近一年多来成为环球股市升势火车头的美股，却因加息脚步声趋近及公司业绩欠佳而疲态毕呈，道指上星期已连跌三天，回落到一万七千点左右的水平。从联储局主席耶伦近期的公开发言，以及联储局职员「虾碌」漏出的文件清楚显示，联储局今年之内肯定至少加息一次，以展现美国终于摆脱金融海啸的阴霾，利率政策开始迈向正常化。

虽然美国今年加息的消息一直在市场流传，但由于早前美国经济反覆不定，仍有分析猜测美国的加息周期将延至明年初才启动，不过，金融市场其实已蠢蠢作动，重新调整投资布局，包括把资金从股市流向债市、减少在商品市场的投资比例等；原盘据于新兴市场寻求较佳回报的资金也准备回流美国。根据资料，最近个多星期就有百亿美元计资金撤离新兴市场，随着加息将兑现，资金流窜情况肯定加剧。

美股及环球股市面对下调压力非轻，再加上资金撤出包括港股在内的亚太区新兴市场，香港股市淡势只怕非一时三刻可变。

显而易见，在亚太区内最开放、资金进出最容易便捷的香港，正面对内外交煎困局。内地A股风暴停不了，可以自由沽售的港股已成为内地投资者的「提款机」兼对冲工具，透过抛售港股套现回内地。美国加息周期开始带动欧美资金撤出亚太区同样令港股受压，成为外国基金的「提款机」，往后恒指即使偶尔反弹，也慎防只是「死猫弹」，弱势难改，当未确定是否身处谷底，暂不宜胡乱入市血拚。

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