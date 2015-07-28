港报社评：大妈愈忧退市，中央愈难言退--经济日报7月28日

内地股市昨暴泻逾8%，反映中央以「人造牛」硬撑A股，股民却忧中央依IMF建议，加快退市助人民币加入特别提款权（SDR）篮子。惟市场愈惊退市，中央退市可能性愈低。

内地股市昨无预警地插水式狂泻，沪指收市暴挫8.48%逼近3700关，创近8年最大跌幅。中央近月「暴力救市」已大力整顿场外配资、严限沽空交易，甚至出动公安查「恶意沽空」，惟A股昨却现急剧回吐，主因应是散户争相沽货引致，反映在中央以「人造牛」硬撑A股下，散户信心仍极虚怯。

中央不惜动用上万亿银弹，甚至促国家队只许买不准沽等「暴力」行政措施托市，仍未能稳住散户信心，此固因中央在救市初期，便促券商至少要守到4500点以上才能沽货，并曾放风指新股发行要到沪指重上4500点才会重启，对不少散户而言，4500点已成中央启动退市的重大关口。

随着大市从低位回升，沪指在上周五一度挑战4200点，愈接近4500点散户对中央退市的忧虑愈浓，担心大市若缺中央「人造牛」硬托，恐将「打回原形」，或重返月初3400点以下低位，终触发散户争相沽货，酿成如昨天的人踩人式跌市。

更惹股民忧心是，上周五市场盛传国基组织（IMF）建议中国应加快退市，令散户更忧中央或为促人民币在今年加入IMF的特别提款权（SDR）篮子，助人币攀上与美元、欧元等鼎立的国际化新台阶，或会顺应IMF的建议加快退市，令A股调整阴霾更益浓重。

此却打乱中央算盘，即透过「人造牛」硬托股市，换取更多时间整顿A股狂牛暴露的种种乱象，如全面清理场外配资、堵塞恶意沽空漏洞等，待A股过度杠杆与制度隐患的危机完成拆弹后，A股便有望重回健康正轨，中央亦可功成身退。

惟昨天的A股市况正好反映，当市场对中央退市愈惊慌，中央的退市空间便愈窄，退市的可能性变得更低，因退市忧虑若持续发酵，散户沽压亦势源源不绝。A股市场近八成交投来自散户，散户人心不稳，大市亦难真正回稳，股市若续动荡更恐冲击金融以至社会稳定，届时中央要再出招维稳，代价势更高。

故中央虽然没可能无日无之硬托A股，退市亦是必要之举，惟仅时间拿捏切忌操之过急，尤其市场愈忧退市，现实上中央便愈难退。如何掌握及部署退市时机与力度，将是中央金融政策的重大考验。

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