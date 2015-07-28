长江期货：资金运用中国期指套保需求增加

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自7月28日的《期货日报》：
周一，三个股指期货品种持仓量均有增加。IF、IH、IC持仓量分别增加4254手、4045手、626手。现货市场，周一遭受重挫，近2000只股票跌停。由于大量股票集体跌停，笔者推测周一股指期货持仓量增加显示在现货市场流动性抽紧的情况下，运用期指进行风险管理的需求增大。
主力合约IF1508收盘贴水170.93点，仍处于较大水平。股指期货的大幅贴水是一种流动性折价，或者说是对现货头寸套保需求的反映。大量股票跌停后短期内难以减持，即使减持也将面临较大的冲击成本。因此，更好的风险管理方式并非减持现货而是利用股指期货进行套保。虽然在期指大幅贴水时进行套保或许并不划算，但在现货市场流动性抽紧的情况下减持现货的成本可能更高。当前市场，笔者认为操作策略应取决于投资者对后市的预期。若对后市看淡，建议暂时在市场流动性紧张时刻不宜大规模减持现货，不妨利用期指对现货进行风险管理。对于后市乐观的投资者可以选择买入期货代替现货，不仅可以节省资金占用成本，还有贴水带来的相对收益。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”