长江期货：资金运用中国期指套保需求增加

主力合约IF1508收盘贴水170.93点，仍处于较大水平。股指期货的大幅贴水是一种流动性折价，或者说是对现货头寸套保需求的反映。大量股票跌停后短期内难以减持，即使减持也将面临较大的冲击成本。因此，更好的风险管理方式并非减持现货而是利用股指期货进行套保。虽然在期指大幅贴水时进行套保或许并不划算，但在现货市场流动性抽紧的情况下减持现货的成本可能更高。当前市场，笔者认为操作策略应取决于投资者对后市的预期。若对后市看淡，建议暂时在市场流动性紧张时刻不宜大规模减持现货，不妨利用期指对现货进行风险管理。对于后市乐观的投资者可以选择买入期货代替现货，不仅可以节省资金占用成本，还有贴水带来的相对收益。(完)