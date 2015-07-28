中投期货：天气炒作降温，大连豆粕期货重回弱势

从需求端来看，国内生猪价格自3月底以来连续上涨，养殖户从6月开始摆脱亏损困境，多地生猪价格创出近三年高点。养殖效益回升激起养殖户的补栏热情，多地出现仔猪供不应求局面。“买涨不买跌”的采购心理使得前期维持低库存的饲料生产企业和养殖企业开始加大采购量，增加库存周期，需求端的积极配合为豆粕价格保持坚挺提供重要支撑。(完)