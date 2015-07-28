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亚洲 | 2015年 7月 28日 星期二 09:12 BJT

中投期货：天气炒作降温，大连豆粕期货重回弱势

以下内容节选自7月28日的《期货日报》：

7月中旬，美豆主产区天气改善，天气炒作降温，美豆重回振荡下行格局，千点关口得而复失。国内豆粕总体跟随美豆运行，最近受美豆持续走弱影响反弹受阻，但随着国内饲料需求前景改善，国内豆粕市场整体表现有望强于美豆。

　　从需求端来看，国内生猪价格自3月底以来连续上涨，养殖户从6月开始摆脱亏损困境，多地生猪价格创出近三年高点。养殖效益回升激起养殖户的补栏热情，多地出现仔猪供不应求局面。“买涨不买跌”的采购心理使得前期维持低库存的饲料生产企业和养殖企业开始加大采购量，增加库存周期，需求端的积极配合为豆粕价格保持坚挺提供重要支撑。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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