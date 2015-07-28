中投期货：天气炒作降温，大连豆粕期货重回弱势

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自7月28日的《期货日报》：
7月中旬，美豆主产区天气改善，天气炒作降温，美豆重回振荡下行格局，千点关口得而复失。国内豆粕总体跟随美豆运行，最近受美豆持续走弱影响反弹受阻，但随着国内饲料需求前景改善，国内豆粕市场整体表现有望强于美豆。
从需求端来看，国内生猪价格自3月底以来连续上涨，养殖户从6月开始摆脱亏损困境，多地生猪价格创出近三年高点。养殖效益回升激起养殖户的补栏热情，多地出现仔猪供不应求局面。“买涨不买跌”的采购心理使得前期维持低库存的饲料生产企业和养殖企业开始加大采购量，增加库存周期，需求端的积极配合为豆粕价格保持坚挺提供重要支撑。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”