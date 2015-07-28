国信期货：大连铁矿石后期易跌难涨

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自7月28日的《期货日报》：
目前，国内环保治理加码，减产钢厂增多，铁矿石需求缩减，而国际矿商维持高产量，因此铁矿石价格后期易跌难涨。
铁矿石期货在三个跌停板后，已经形成较为坚固的底部，但受钢铁市场需求淡季影响，铁矿石需求缩减，而国际铁矿石生产商依然维持高产，国内的港口铁矿石库存反弹之势有望延续，这都将导致后期现货铁矿石价格易跌难涨，铁矿石期货在400元/吨一线面临较强压力，后期有望逐步下滑，回落到370元/吨一线(完)
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”