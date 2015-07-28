国信期货：大连铁矿石后期易跌难涨

铁矿石期货在三个跌停板后，已经形成较为坚固的底部，但受钢铁市场需求淡季影响，铁矿石需求缩减，而国际铁矿石生产商依然维持高产，国内的港口铁矿石库存反弹之势有望延续，这都将导致后期现货铁矿石价格易跌难涨，铁矿石期货在400元/吨一线面临较强压力，后期有望逐步下滑，回落到370元/吨一线(完)