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亚洲 | 2015年 7月 28日 星期二 09:14 BJT

国信期货：大连铁矿石后期易跌难涨

以下内容节选自7月28日的《期货日报》：

　　目前，国内环保治理加码，减产钢厂增多，铁矿石需求缩减，而国际矿商维持高产量，因此铁矿石价格后期易跌难涨。

铁矿石期货在三个跌停板后，已经形成较为坚固的底部，但受钢铁市场需求淡季影响，铁矿石需求缩减，而国际铁矿石生产商依然维持高产，国内的港口铁矿石库存反弹之势有望延续，这都将导致后期现货铁矿石价格易跌难涨，铁矿石期货在400元/吨一线面临较强压力，后期有望逐步下滑，回落到370元/吨一线(完)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)

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