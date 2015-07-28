长江期货：天气因素有望推涨中国油脂期货

以下内容节选自7月28日的《期货日报》：

近期国际油价持续走弱压制油脂反弹，未来厄尔尼诺现象对农作物的影响程度，将左右油脂市场走势。笔者认为，目前农产品已处于天气炒作高峰期，如果厄尔尼诺现象对农产品造成了较大影响，油脂必将展开新一轮上攻，对此油脂投资者需保持谨慎乐观态度。

总体而言，目前仍处于油脂消费淡季，需求不旺和库存回升成为抑制油脂上涨的主要因素。不过，8月暑期结束，国内学校陆续开学将提振油脂类消费。同时，随着时间推移，油脂消费将由淡转旺，国内油脂的消费需求量将持续稳步增长，届时将助力油脂价格上涨。(完)

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