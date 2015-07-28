长江期货：天气因素有望推涨中国油脂期货

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自7月28日的《期货日报》：
近期国际油价持续走弱压制油脂反弹，未来厄尔尼诺现象对农作物的影响程度，将左右油脂市场走势。笔者认为，目前农产品已处于天气炒作高峰期，如果厄尔尼诺现象对农产品造成了较大影响，油脂必将展开新一轮上攻，对此油脂投资者需保持谨慎乐观态度。
总体而言，目前仍处于油脂消费淡季，需求不旺和库存回升成为抑制油脂上涨的主要因素。不过，8月暑期结束，国内学校陆续开学将提振油脂类消费。同时，随着时间推移，油脂消费将由淡转旺，国内油脂的消费需求量将持续稳步增长，届时将助力油脂价格上涨。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”