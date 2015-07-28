全球金市：金价在五年半低点附近徘徊，因美联储加息预期升温

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓量连续第七天下降，降至2,187万盎司，为2008年9月以来最低。

6月份由香港净流入中国内地的黄金量按月大减47.6%，为自去年8月以来最少 ，反映出这个黄金消费大国的需求疲弱。这也打压了市场人气。