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亚洲 | 2015年 7月 28日 星期二 09:23 BJT

全球金市：金价在五年半低点附近徘徊，因美联储加息预期升温

美国8月期金 下滑0.3%至每盎司1,093美元。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓量连续第七天下降，降至2,187万盎司，为2008年9月以来最低。

6月份由香港净流入中国内地的黄金量按月大减47.6%，为自去年8月以来最少 ，反映出这个黄金消费大国的需求疲弱。这也打压了市场人气。

美国银行表示，基金经理人上周的黄金持仓近十年来首次变成净空头，暗示他们估计金价将继续下跌。

投机客的举动证实了所有人的想法，即预计大宗商品价格还将进一步下跌，因为对中国经济及美国升息的担忧，再加上人气减退，暗示市场将进一步下跌。 (完)

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(编译 徐文焰/王兴亚；审校 王丽鑫/张若琪)

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