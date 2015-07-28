全球金市：金价在五年半低点附近徘徊，因美联储加息预期升温

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
美国8月期金 下滑0.3%至每盎司1,093美元。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓量连续第七天下降，降至2,187万盎司，为2008年9月以来最低。
6月份由香港净流入中国内地的黄金量按月大减47.6%，为自去年8月以来最少 ，反映出这个黄金消费大国的需求疲弱。这也打压了市场人气。
美国银行表示，基金经理人上周的黄金持仓近十年来首次变成净空头，暗示他们估计金价将继续下跌。
投机客的举动证实了所有人的想法，即预计大宗商品价格还将进一步下跌，因为对中国经济及美国升息的担忧，再加上人气减退，暗示市场将进一步下跌。 (完)
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(编译 徐文焰/王兴亚；审校 王丽鑫/张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”