新世纪期货：沪胶下跌动能将有所减弱

以下内容节选自7月28日的《期货日报》：

沪胶主力1601合约在维持了近半个月的窄幅整理后，近期受外围环境拖累跌破13,000元/吨支撑。虽然现阶段系统性风险在一定时间内仍将持续拖累沪胶，但鉴于天然橡胶主产区现货价格较为坚挺，保税区库存处于低位，我们预计沪胶后续下跌动能将有所减弱。

当前天然橡胶产业链需求端处于季节性淡季，轮胎企业内外交困，原材料采购进一步降低。但青岛保税区橡胶库存却持续回落，截至7月中旬，青岛保税区橡胶库存较上月底下降8%，至10.67万吨，降幅较之前有所减缓。具体品种来看，天然橡胶、复合橡胶库存减少依然是总库存下降的主要推手，但天然胶库存降幅明显缩小。此外，烟片橡胶、顺丁橡胶库存略有增加，丁苯橡胶库存稍有减少。当前保税区的橡胶库存创自2011年9月以来新低，与去年同期相比下降63%。(完)

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