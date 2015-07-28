新世纪期货：沪胶下跌动能将有所减弱

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自7月28日的《期货日报》：
沪胶主力1601合约在维持了近半个月的窄幅整理后，近期受外围环境拖累跌破13,000元/吨支撑。虽然现阶段系统性风险在一定时间内仍将持续拖累沪胶，但鉴于天然橡胶主产区现货价格较为坚挺，保税区库存处于低位，我们预计沪胶后续下跌动能将有所减弱。
当前天然橡胶产业链需求端处于季节性淡季，轮胎企业内外交困，原材料采购进一步降低。但青岛保税区橡胶库存却持续回落，截至7月中旬，青岛保税区橡胶库存较上月底下降8%，至10.67万吨，降幅较之前有所减缓。具体品种来看，天然橡胶、复合橡胶库存减少依然是总库存下降的主要推手，但天然胶库存降幅明显缩小。此外，烟片橡胶、顺丁橡胶库存略有增加，丁苯橡胶库存稍有减少。当前保税区的橡胶库存创自2011年9月以来新低，与去年同期相比下降63%。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”