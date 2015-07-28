全球贸易：英国首相开始东南亚之行，首站到访印尼将向其提供大额贷款

路透雅加达7月27日 - 英国首相卡梅伦周一表示，该国政府将向印尼提供至多10亿英镑贷款，帮助为基础设施项目提供资金。

印尼是卡梅伦四天东南亚之行的首站，此行旨在激励可以获利的商业交易，并建立新的政治联盟，打击伊斯兰极端主义者。

英国政府称，对印尼的融资可能推动印尼对英国出口达到约2亿英镑。

可能的项目包括4亿英镑的雅加达污水处理系统，以及6,600万英镑的地热发电项目。

卡梅伦在与印尼总统佐科(Joko Widodo)会晤前对记者表示，“双方在保险、基础设施、网络服务等其他许多领域都有很多合作机会。”