全球贸易：英国首相开始东南亚之行，首站到访印尼将向其提供大额贷款

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透雅加达7月27日 - 英国首相卡梅伦周一表示，该国政府将向印尼提供至多10亿英镑贷款，帮助为基础设施项目提供资金。
印尼是卡梅伦四天东南亚之行的首站，此行旨在激励可以获利的商业交易，并建立新的政治联盟，打击伊斯兰极端主义者。
英国政府称，对印尼的融资可能推动印尼对英国出口达到约2亿英镑。
可能的项目包括4亿英镑的雅加达污水处理系统，以及6,600万英镑的地热发电项目。
卡梅伦在与印尼总统佐科(Joko Widodo)会晤前对记者表示，“双方在保险、基础设施、网络服务等其他许多领域都有很多合作机会。”
卡梅伦此次东南亚之行，料敲定价值逾7.5亿英镑的贸易协议。(完) (编译 李爽 审校 李春喜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”