瑞达期货：沪金1512合约持仓持续增加，短期内处于超跌反弹

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自7月28日的《期货日报》：
近期，沪金1512合约加速下跌，但在跌至220元/克附近时，持仓量持续增加，价格也逐渐止跌，这说明该位置有低位承接买盘。周一沪金1512合约收一大阳K线，说明超跌反弹展开。
KDJ指标短期形成底背离，但仍处偏空区域，这说明市场短期处于反弹中，但上方空间预计有限。
操作上，短线背靠220元/克买多，关注230元/克的压力。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”