瑞达期货：沪金1512合约持仓持续增加，短期内处于超跌反弹

以下内容节选自7月28日的《期货日报》：

近期，沪金1512合约加速下跌，但在跌至220元/克附近时，持仓量持续增加，价格也逐渐止跌，这说明该位置有低位承接买盘。周一沪金1512合约收一大阳K线，说明超跌反弹展开。

KDJ指标短期形成底背离，但仍处偏空区域，这说明市场短期处于反弹中，但上方空间预计有限。

操作上，短线背靠220元/克买多，关注230元/克的压力。(完)

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