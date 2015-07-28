更新版 1-中国央行：维稳意图明显，下半年仍稳健货币政策取向

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路透北京7月28日 - 中国央行周二表示，目前居民物价预期保持稳定；央行主要观察总体物价水平等宏观指标，下半年仍会坚持稳健的货币政策取向，灵活运用多种货币政策工具。

央行网站公布的新闻稿称，将按惯例于8月初召开央行分支行行长座谈会，但一反惯例提前公布会议主要内容。民生证券分析师李奇霖认为，近日资本市场大幅波动，信心脆弱之际，央行比过去更加注重预期管理，维稳资本市场意图明显。

央行并称，受稳增长政策效果等多重因素的影响，近期物价水平低位企稳，其中个别商品价格出现一定涨幅。

国家统计局上周五公布50个城市数据看，猪肉价格上升带动肉类环比上涨5.7%，显着高于2014年同期的0.5%和2013年1.5%，这引发市场对通胀抬头和货币政策转向的担忧。

央行表示，主要经济指标企稳向好，经济结构的转型升级特征明显，经济运行出现了积极变化，央行主要观察总体物价水平等宏观指标，下半年仍会坚持稳健的货币政策取向，稳定金融市场预期，继续支持实体经济企稳上升。

央行称，8月初召开分支行行长座谈会，分析当前国内外经济金融形势，研究部署下半年重点工作。下半年仍会坚持稳健的货币政策取向，灵活运用多种货币政策工具，保持流动性合理适度，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。

央行同时指出，将改善和优化融资结构和信贷结构，降低社会融资成本，并保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。