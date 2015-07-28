全球金融：伦敦及北美外汇市场日均交易额在截至4月半年中下降--调查

另一方面，英国央行称尽管整体成交额普遍下降，但人民币交投活动升温。当前正值中国政府加大努力，促进人民币的国际化。

英国央行调查还显示，同期美元/日圆 成交额减少25%，回落至2013年10月时的水平。随着日本央行祭出大规模货币刺激措施，日圆的交投兴趣在过去两年已经回升。