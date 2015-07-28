全球金融：伦敦及北美外汇市场日均交易额在截至4月半年中下降--调查

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
另一方面，英国央行称尽管整体成交额普遍下降，但人民币交投活动升温。当前正值中国政府加大努力，促进人民币的国际化。
“2015年4月，美元/人民币日均成交额增长25%至430亿美元，创纪录新高，现已成为第九大货币对，”英国央行表示。
英国央行调查还显示，同期美元/日圆 成交额减少25%，回落至2013年10月时的水平。随着日本央行祭出大规模货币刺激措施，日圆的交投兴趣在过去两年已经回升。
欧元/美元的成交额也增加，受益于欧洲央行启动规模达1万亿(兆)欧元的资产购买计划。
在北美地区，过去六个月各类交易对手的外汇成交额都普遍减少。
根据最新调查，“其他金融客户”的成交额占整体活动比重继续增加，占到日均成交的47%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”