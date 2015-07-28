中国金融：绿地集团与中金将合组并购基金和创新投资基金

路透上海7月28日 - 中国最大房企--绿地集团和国内知名投行中国国际金融公司近日签署战略合作协议，初步确定双方将共同组建两只基金，以并购重组为主题的并购基金和以新科技、互联网+为主题的绿地创新投资基金。

公司新闻稿称，双方的合作范围包括产业基金、股权融资和债券融资、收购兼并、投资业务以及RQFII（人民币合格境外投资者计划）、战略咨询及产业研究等热门及前沿领域。双方冀把握中国经济改革新脉动，在积极推进及参与国家产业变革升级浪潮、助力国资国企改革的同时，提升企业综合性多元化产融跨界经营实力。

绿地透露，以“并购重组”为主题的并购基金项目类型包括pre-IPO，退市中概股回归国内A股市场、分拆上市及并购重组等，储备项目覆盖油气管道、电信、银行、医疗器械、互联网游戏、医药等多个领域。绿地创新投资基金主要投资符合创新高科技概念的成长性较强的行业企业，包括涉及新技术、新材料、新商业模式、新产品和新兴行业概念的行业龙头企业。

大金融是绿地集团未来三大重要核心发展方向之一，作为集团战略性投融资平台的绿地金控集团将在此次合作中承担重要的管理和投资作用。