《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(7月27日-31日)中国重要财经新闻：

【政经】

--《焦点》中国经济“保七”压力大，股灾及潜在金融风险引高层不安

中国最新召开的政治局年中会议和以往更偏政治的看点不同，对经济下行压力加大和金融风险上升的忧虑明显加重，这与近期多部委官员对经济“缓中趋稳、稳中向好”的乐观表述形成反差。

--中国央行：维稳意图明显，下半年仍稳健货币政策取向

中国央行周二表示，目前居民物价预期保持稳定；央行主要观察总体物价水平等宏观指标，下半年仍会坚持稳健的货币政策取向，灵活运用多种货币政策工具。

--中国经济：农发行等将分批发行逾万亿长期专项金融债支持基础建设--消息

中国为阻止经济下行压力，将启动新一轮投资计划。据三位消息人士周五透露，中国将推出逾万亿的长期专项金融债发行计划以支持基础建设，中国农业发展银行等开发性金融机构为是次长期专项金融债的发行主体。

--中国经济：下行压力依然很大，下半年加快推进重大工程建设--发改委

虽然中国经济总体态势呈“缓中趋稳，稳中趋好”，但中国国家发展改革委秘书长李朴民周二也提到，中国经济下行压力依然很大，增长动力不足，外需形势亦不容乐观，下半年保持宏观政策稳定性和连续，加快推进重大工程建设。

--中国数据：6月规模以上工业企业利润同比降0.3%，利息支出降幅最大

中国国家统计局周一公布，6月全国规模以上工业企业实现利润总5 ,885.7亿元，同比下降0.3%，而5月份利润总额同比增长0.6%。6月份，规模以上工业企业利 息支出同比下降6.2%，为今年以来最大降幅。

--中国经济：将推出新兴产业、制造业核心竞争力等重大工程包--发改委

中国国家发改委政策研究室副主任赵辰昕周四表示，继去年提出的七大类重大工程包后，发改委又谋划推出城市轨道交通、现代物流、新兴产业、增强制造业核心竞争力等四个新的重大工程包。

--中国财政：财政存量资金将限期交回，逾期未交将通过调减预算扣回--财政部

中国财政部周四称，一些中央和地方部门仍未按要求交回财政存量资金，下一步对于没有明确交回期限的财政存量资金要限期交回，逾期未交回的将通过调减预算等方式扣回。

--中国经济：下半年外贸有望逐步企稳，预计全年出口增4%左右--信息中心

中国国家信息中心报告预计，下半年中国对外贸易有望逐步企稳，初步预计全年出口增长4.0%左右，进口下降10.5%左右。

--中国财政：落实好积极财政政策，进一步规范地方政府债务管理--财政部

中国财政部长楼继伟周三表示，国内经济运行缓中趋稳、稳中向好，但下行压力仍然较大，下一步要加力增效，落实好积极财政政策的各项措施，进一步规范地方政府债务管理。

--中国央行：将继续发挥差别准备金动态调整工具逆周期调节作用--行长助理

中国央行行长助理张晓慧表示，下一阶段央行将继续发挥差别准备金动态调整工具的逆周期调节作用，完善应对资本流动的宏观审慎管理框架；针对金融深化和创新发展，研究探索将更多信用创造活动纳入宏观审慎政策框架；建立并完善宏观审慎管理和微观审慎监管协调配合、互为补充的体制机制。

--路透专访：中国股灾切断货币政策传导途径，降息降准仍有必要--专家

中国国家信息中心经济预测部主任祝宝良接受路透专访指出，中国股灾对实体经济影响非常大，切断了货币和财政政策发挥效应的机制；下半年需加大政策宽松力度，继续推进地方债务置换以及降息降准。

--中国反腐：原中央军委副主席郭伯雄涉严重受贿移送司法机关处理--新华

据新华社周四晚间报导，中国中共中央政治局会议决定给予原中央军委副主席郭伯雄开除党籍处分，对其涉嫌严重受贿犯罪问题及线索移送最高人民检察院授权军事检察机关依法处理。

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【金融】

--《分析》中国央行连续两周净投放，维护金融稳定重任在肩

中国央行公开市场本周逆回购操作规模续增，实现连续第二周净投放；缴税等扰动因素弱化后，本周资金面重回相对宽裕状态，但股市二次探底再度引发市场情绪波动，央行继续加力逆回购以表明维稳态度。

--中国金融：大额存单发行主体扩容，利率市场化改革继续前行

中国市场利率定价自律机制周四称，大额存单发行主体范围将向基础成员扩围，机构个数由目前的九家核心成员大幅扩大至102家。市场人士认为，此举为利率市场化完善了制度准备，形式上标志利率市场化更进一步；不过目前对市场的实质影响不大。

--中国金融：IMF称中国资本市场波动不影响人民币加入SDR评估--新华

国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德日前表示，中国近期的资本市场波动不会影响IMF正在进行的是否将人民币纳入特别提款权（SDR）货币篮子的评估。

--中国金融：央行将尽快建立国库单一账户制度，政府收支实现国库资金一本账

中国央行副行长潘功胜撰文表示，将尽快建立国库单一账户制度，清理整顿财政专户，建立政府收支“国库资金一本账”。同时深化国库集中收付制度改革，并准确把握国库现金管理操作的时机和规模，促进财政政策和货币政策协调配合等。

--中国保险：上半年保险行业利润大增两倍，权益投资贡献大--保监会

中国保监会周二公布，上半年保险公司预计利润 同比大增两倍以上，主要得益于股票和证券基金投资收益大增，保险资金 运用余额中，权益类比重上升而固定收益比重下降，另外产品质押贷款业 务占比提升较快。

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【外汇】

--中国外汇：境外投资者用于特定品种期货交易资金不占用银行短期外债指标

中国国家外汇管理局周五发布通知，明确境外投资者可以外汇或人民币形式汇入资金从事境内特定品种期货交易，用于期货交易资金不占用银行短期外债指标，便利相关资金运用。

--中国外汇：6月国际货物和服务贸易顺差缩减至328亿美元--外管局

中国国家外汇管理局周五公布，6月国际收支口径的国际货物和服务贸易收入顺差328亿美元，较5月顺差406亿美元缩减，其中货物贸易顺差476亿美元，服务贸易收入逆差149亿美元；1-6月国际收支口径的国际货物和服务贸易收入顺差1,638亿美元。

--离岸人民币：中国银行成为伦敦金属交易所清算公司首家中资结算银行

在伦敦金属交易所(LME)周二刚宣布接纳人民币为合资格现金抵押品，按市值计中国第四大银行--中国银行一马当先，其伦敦分行已成为LME清算公司的首家中资结算银行。 ==========================================================================

【证券/行业】

--中国证券：证监会正核查程序化交易，24个账户三个月内不能交易

股市程序化交易正被中国监管层视为需密切关注的做空力量。中国证监会周五早间表示，正对具程序化交易特征的机构和个人进行核查，沪深证券所对24个账号限制交易。稍后，上海证交所和深圳证交所披露这24个账户的处理决定，这些账户都被限制交易三个月。

--中国证券：证监会已重点针对周一集中抛售股票等有关线索进场核查

中国证监会新闻发言人张晓军周二称，根据交易所监控报告和投诉举报反映，证监会已组织稽查执法力量，重点针对周一(27日)集中抛售股票等有关线索进场核查。

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比降至近六年半新低

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比降至近六年半新低。经历近期的连续大跌，即使国家队入场救市，但股市短期形态已走坏，中期走熊预期成主流意见，多数基金经理调低股票仓位。

--《焦点》中国股市震荡尚未结束，有外资逆势买进

中国股市最近大跌让市值缩水2万亿美元，跌势可能尚未结束，但一些外国投资者不仅没有因股市震荡而逃离中国散户主导的股市，反而逆势买进中国股票。

--《焦点》中国分级基金近期主动调整股票仓位，引发主动或被动管理之争

虽然中国分级基金中融一带一路B周四已实施下折，但由其引发的分级基金是否应该采取主动性管理的争议和批评仍在持续发酵。一些专业人士坚持认为，分级基金的投资策略是跟踪相关指数，应属被动性基金，基金经理不应有任何主动性管理的动作。

--《焦点》国际投资者不怕中国股市大跌，更担心人民币贬值

中国本土投资者担心上海股市泡沫破裂，但国际投资者更担心的则是原本有望一路上涨的人民币。越来越多的国际基金经理不再认为人民币会一路上涨，让他们在股市和债市的回报换算成美元后会增加。

--中国房地产：房地产税征收或有起征点，有望设置“豁免征收面积”

中国经营报周六援引消息人士称，未来房地产税征收有望通过划定“豁免征收面积”的方式，确定房地产税的起征点。个人或家庭在豁免征收面积以内的住房，免予征收房地产税。而“豁免征收面积”将根据地方住房情况针对性划定，不会一刀切。

--中国能源：下半年能源需求料有所回升，全年用电量同比增3%左右--能源局

中国国家能源局周一称，预计下半年能源需求较上半年将有所回升，全年能源消费将保持中低速增长；预计全年用电量将达5.7万亿千瓦时，同比增长3%左右。

--中国钢铁：上半年大中型钢企主营亏损加剧，亏损企业占比逾四成--中钢协

中国钢铁工业协会周一表示，今年上半年全国粗钢产量近20年来首次下降，但钢铁企业主营业务亏损仍很严重，进一步扩大至216.8亿元人民币，亏损企业占统计会员企业户数逾四成。

--中国能源：上半年大中型煤炭企业亏损面达70%以上，下半年疲弱局面难改

中国国家发改委经济运行调节局副局长鲁俊岭介绍，今年上半年，全国规模以上煤炭企业亏损额达到484.1亿元人民币，大中型煤炭企业亏损面已达到70%以上。展望下半年，煤炭市场疲弱局面短期难改。

--中港个股：中国人寿料上半年净利增长约70%，得益业务发展及投资收益

中国最大寿险商--中国人寿保险股份有限公司周三表示，预计今年上半年净利同比增长70%左右，因业务发展及投资收益大幅增加。 （完）