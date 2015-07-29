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亚洲 | 2015年 7月 29日 星期三 17:17 BJT

台湾货币市场：8月提存期资金预期变化一览表

路透台北7月29日 - 台湾货币市场8月提存期资金预期变化因素摘要如下：
    
    宽松因素：
    --央行存单到期 4兆(万亿)5,842.60亿台币：        
                08/04            1,037.00亿台币
                08/05            2,095.00亿台币
                08/06            1,443.20亿台币
                08/07               43.00亿台币
                08/10            2,640.50亿台币
                08/11              5,573.00亿台
                                             币
                08/12            2,360.50亿台币
                08/13            2,408.50亿台币
                08/14              502.00亿台币
                08/17              6,973.30亿台
                                             币
                08/18            1,941.00亿台币
                08/19            4,663.00亿台币
                08/20            5,884.30亿台币
                08/21              533.50亿台币
                08/24              460.00亿台币
                08/25              5,598.00亿台
                                             币
                08/26              1,487.80亿台
                                             币
                08/27               20.00亿台币
                08/28                2.00亿台币
                08/31               29.00亿台币
                09/01               60.00亿台币
                09/02               54.00亿台币
                09/03               34.00亿台币
 
       
    --公债付息共429.50亿台币。
      8/04：103甲12期1息7.875亿台币。
      8/07：90甲6期14息18.75亿台币。
      8/10：101甲7期3息9.0亿台币。
      8/11：89甲11期公债还本300亿台币，加上付息15.375亿台币。
      8/12：99甲7期5息14亿台币。
      8/13：98甲5期6息12.75亿台币。
      8/14：97甲5期7息15.75亿台币。
      8/16：91甲7期13息15亿台币。
      8/22：100甲8期4息11.25亿台币。
      8/24：101甲8期3息9.75亿台币。 
    
    --月底军公教薪饷拨款。

    紧缩因素：
    --8/5：中央银行发行364天期定存单，金额1,500亿台币，4日标售。
    --8/10：财政部发行104甲11期公债，金额预计300亿台币，天期30年期，5日标售。
    --8/12：中央银行发行两年期定存单，金额300亿台币，11日标售。 
    --8/14：财政部发行财104-7期国库券，金额250亿台币，期限91天期，13日标售。     
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) 

 (记者 董永年; 审校)

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