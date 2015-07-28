日本股市：日经指数创逾两周低位，中国股市大跌令投资者担忧

美元承压，因对中国的担忧促使资金流入日圆等避险资产，同时包括石油和铜在内的大宗商品价格也下跌，因市场担心如果中国股市大跌损害整体经济，则来自中国的需求将大幅下降。

“正如投资者结清美元和大宗商品头寸一样，他们也避开股票在内的所有高风险资产，”瑞穗证券的策略师Nobuhiko Kuramochi表示。

市场观察人士表示，投资者仍将战战兢兢，观望中国监管机构将如何止住股市跌势。

在中国股市周一大跌逾8%之后，中国证监会表示，中国证券金融公司将择机增持股票。 政府之前已推出的空前救市计划成效不尽理想。

日股早盘时，中国相关类股表现不及大盘，建筑设备生产商小松制作所 和日立建机 分别跌2.5%和2.7%。

出口商类股也下跌，因美元兑日圆 上日最低跌至123.010日圆。

丰田汽车 跌1.5%；本田汽车 跌1.8%。