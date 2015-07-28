日本股市：日经指数创逾两周低位，中国股市大跌令投资者担忧

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
美元承压，因对中国的担忧促使资金流入日圆等避险资产，同时包括石油和铜在内的大宗商品价格也下跌，因市场担心如果中国股市大跌损害整体经济，则来自中国的需求将大幅下降。
“正如投资者结清美元和大宗商品头寸一样，他们也避开股票在内的所有高风险资产，”瑞穗证券的策略师Nobuhiko Kuramochi表示。
市场观察人士表示，投资者仍将战战兢兢，观望中国监管机构将如何止住股市跌势。
在中国股市周一大跌逾8%之后，中国证监会表示，中国证券金融公司将择机增持股票。 政府之前已推出的空前救市计划成效不尽理想。
日股早盘时，中国相关类股表现不及大盘，建筑设备生产商小松制作所 和日立建机 分别跌2.5%和2.7%。
出口商类股也下跌，因美元兑日圆 上日最低跌至123.010日圆。
丰田汽车 跌1.5%；本田汽车 跌1.8%。
东证股价指数 跌1.1%至1,619.76点；JPX-日经400指数 跌1.2%至14,610.10点。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”