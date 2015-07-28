台湾汇市：台币早盘实质交易区间偏弱，海外NDF美元/台币溢价幅度扩大

路透台北7月28日 - 台币兑美元 周二早盘实质交易区间偏弱。交易员表示，盘初海外NDF一周及一个月天期美元/台币溢价幅度较上日尾盘明显扩大，且盘面消化进口商买汇及外资持续逢低承接美元，此皆令早盘台币实质交投趋弱至31.500上方。

他们指出，盘初交投仍活络，开盘一小时成交量达2.64亿美元，除了进口商及外资买汇交投外，月底出口商在31.500上方抛汇意愿仍强，今日料台币实质交投续在31.500附近震荡整理。

“台积电申请汇出20亿美元是个风向球。”一位民营银行交易员说。

他并称，短线台币持续趋弱整理，此时经济部投审会通过台积电 申请汇出20亿美元，将强化市场交投偏弱操作的信心，不过月底前仍待去化出口商抛汇卖需，台币实质交投暂难跳脱31.500盘整格局。

当地时间10:31，台湾加权指数 涨0.50%报8,599.75点，涨幅稍较盘初扩大；至于韩元兑美元 暂报1,167.10，上日则收报1,167.0。

台币早盘实质交易区间落在31.492-31.522；上日交易区间在31.446-31.523。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点转趋溢价且幅度较上日尾盘扩大；一个月美元/台币远汇 暂报31.527/31.552，上日收在31.550。

交易员预测今日集中交易区间：

* 31.480-31.530

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