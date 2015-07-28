韩国金融市场：中国相关担忧拖累韩股下跌，韩元小幅下滑

汇市方面，韩元兑美元 跌0.1%至1,168.2。

“有关中国股市的不确定性，以及押注人民币看跌的可能性，令韩元承压，因为韩元相对欧元和日圆而言是风险性更高的资产，”Hyundai Futures外汇分析师Jung Sung-yoon称。

但Jung指出，韩元跌幅料将有限，因为市场参与人士在本周稍晚美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议及美国GDP数据公布前持观望态度。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)将于周二稍晚开启为期两天的政策会议。

韩国三年期公债9月合约 下滑0.04点，报109.39。

0211GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,168.2 1,167.0

日圆/韩元 9.4852/892 9.4635

韩国公债期货 * 109.39 109.43

韩国综合股价指数 2,019.33 2,038.81

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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