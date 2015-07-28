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亚洲 | 2015年 7月 28日 星期二 11:04 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元升穿0.7300，受日本买需提振

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* 在澳元未能跌破0.7250后出现空头回补，目前澳元兑美元升穿0.7300

* 在沪综指跌约5%时，市场卖压一度推低澳元至0.7257

* 0.7250前方的卖单使得该点位下方的停止单暂时安全

* 沪市目前跌不到2%，澳元兑日圆在东京汇市浮现买盘

* 澳元兑美元阻力位在昨日的0.7325，该点位布有卖单

* 若升穿0.7325，将结束连续四日的下降之势

(完)

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