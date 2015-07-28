《汇市简讯》澳元兑美元升穿0.7300，受日本买需提振

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 在澳元未能跌破0.7250后出现空头回补，目前澳元兑美元升穿0.7300
* 在沪综指跌约5%时，市场卖压一度推低澳元至0.7257
* 0.7250前方的卖单使得该点位下方的停止单暂时安全
* 沪市目前跌不到2%，澳元兑日圆在东京汇市浮现买盘
* 澳元兑美元阻力位在昨日的0.7325，该点位布有卖单
* 若升穿0.7325，将结束连续四日的下降之势
(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”