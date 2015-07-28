台湾债市：五年债殖利率续探五个半月盘中新低，大型金融机构偏多操作

路透台北7月28日 - 台湾五年公债104/9 殖利率周二早盘续创逾五个半月盘中新低；交易员指出，因国发会上日公布景气对策信号降为代表景气衰退的蓝灯，加上市场资金浮滥，一家大型金融机构持续偏多操作，吸引交易盘跟着做多。

交易员并表示，近日台股走势震荡，资金撤离股市转入债市，就基本面及资金面观察，第三季对债市最有利，短线料五年券殖利率有望往0.945%靠拢。

〞继续看多啊，因为景气不好、货币市场一直利率往下走，股市又陷入整理，短线债券殖利率易下难上。〞一位大型公股银行主管说。

另位大型金融机构交易员亦指出，景气不好对债市较有利，今天持续偏多操作，除五年券外，随着10年券104/5 交投转趋热络，今天亦有偏多着墨。

今天五年券殖利率盘中低位跌至0.9533%，创同年期公债逾五个半月盘中低位，前低为今年2月5日的0.9420%。

至于10年券方面，交易员表示，早盘殖利率一度跌至1.4616%，惟短多信心不足并先行获利了结，带动殖利率微幅反弹至1.47%附近。

美国公债价格周一上扬，因中国股市录得八年来最大单日跌幅令全球投资者不安，促使他们买入相对安全的美国公债。指标10年期公债价格 尾盘上扬16/32，收益率跌至6月9日以来最低2.21%。

交易员预估，今天五年券104/9殖利率波动区间暂看0.945-0.965%；10年券104/5殖利率则在1.450-1.480%。

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