台湾股市：早盘上扬，昨日受中国股市大跌拖累收低

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北7月28日 - 台湾股市周二早盘上涨，继昨日受中国股市重挫拖累而大幅收低后，今日有所反弹。
截至0245GMT，台股加权股价指数 涨0.8%至8,628.10点，上日收跌2.41%报8,556.68点。
市场走势大致追随本地区股市，半导体类指数 上扬1.78%，提振大盘。
电子类股 上扬1.5%，不过金融保险类指数 跌0.1%。
光电类指数 亦有明显涨幅，扬升3.38%，受全球第四大平面显示器生产企业友达 的涨势带动，该股上涨4.57%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”