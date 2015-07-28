版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 28日 星期二 11:08 BJT

台湾股市：早盘上扬，昨日受中国股市大跌拖累收低

路透台北7月28日 - 台湾股市周二早盘上涨，继昨日受中国股市重挫拖累而大幅收低后，今日有所反弹。

截至0245GMT，台股加权股价指数 涨0.8%至8,628.10点，上日收跌2.41%报8,556.68点。

市场走势大致追随本地区股市，半导体类指数 上扬1.78%，提振大盘。

电子类股 上扬1.5%，不过金融保险类指数 跌0.1%。

光电类指数 亦有明显涨幅，扬升3.38%，受全球第四大平面显示器生产企业友达 的涨势带动，该股上涨4.57%。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐