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亚洲 | 2015年 7月 29日 星期三 07:12 BJT

****主要国家经济指标预测--7月29日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值
    
    7月28日(二)
    2350 日本零售销售(较上年同期)                      6月       +0.5%     +3.0%
    
    7月29日(三)
    0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数                     6月         --     正1.73
    0600 德国Gfk消费者信心指数                         8月      正10.1    正10.1
    0645 法国消费者信心指数                            7月          94        94
    0830 英国消费者信贷(亿英镑)                        6月   增加11.00 增加10.01
             抵押贷款发放金额(亿英镑)                        增加20.50 增加20.98
             抵押贷款批准件数(千件)                                 66    64.434
             M4货供额(较前月)                                      --      +0.5%
    1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值                 7月        正30      正29
    1100 美国抵押贷款市场指数                         前周         --      376.6
             再融资指数                                            --    1,384.8
    1400 美国成屋待完成销售指数(较前月)                6月       +1.0%     +0.9%
    1800 美联储公布利率决议                             --         --    0-0.25%
    2245 新西兰建筑许可                                6月         --       持平
    2350 日本工业生产                              6月初值       +0.3%     -2.1%
             一个月预估值                                          --      +1.5%
             两个月预估值                                          --      +0.6%

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段        现值    预估值    
    
    7月28日(二)
    0800 意大利企业信心指数                            7月       103.6     103.6
    0800 意大利消费者信心指数                          7月       106.5     109.0
    0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季)          第二季初值       +0.7%     +0.7%
                          (较上年同期)                           +2.6%     +2.6%
    1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)             6月       +0.5%     +0.4%
                              (较上年同期)                       -0.9%     -1.2%
    1300 美国标普/Case-Shiller经季调房价指数(较前月)   5月       -0.2%     +0.3%
                            未经季调房价指数(较前月)             +1.1%     +1.3%
                              房价指数(较上年同期)               +4.9%     +5.6%
    1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI)         7月初值        55.2       -- 
                   服务业PMI                                      55.2      55.0
    1400 美国消费者信心指数                            7月        90.9     100.0
    1400 美国里奇蒙联储综合制造业指数                  7月        正13       -- (完)

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