主要国家经济指标预测--7月29日****

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月28日(二) 2350 日本零售销售(较上年同期) 6月 +0.5% +3.0% 7月29日(三) 0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 6月 -- 正1.73 0600 德国Gfk消费者信心指数 8月 正10.1 正10.1 0645 法国消费者信心指数 7月 94 94 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 6月 增加11.00 增加10.01 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加20.50 增加20.98 抵押贷款批准件数(千件) 66 64.434 M4货供额(较前月) -- +0.5% 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 7月 正30 正29 1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 376.6 再融资指数 -- 1,384.8 1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 6月 +1.0% +0.9% 1800 美联储公布利率决议 -- -- 0-0.25% 2245 新西兰建筑许可 6月 -- 持平 2350 日本工业生产 6月初值 +0.3% -2.1% 一个月预估值 -- +1.5% 两个月预估值 -- +0.6% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 7月28日(二) 0800 意大利企业信心指数 7月 103.6 103.6 0800 意大利消费者信心指数 7月 106.5 109.0 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季初值 +0.7% +0.7% (较上年同期) +2.6% +2.6% 1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 +0.5% +0.4% (较上年同期) -0.9% -1.2% 1300 美国标普/Case-Shiller经季调房价指数(较前月) 5月 -0.2% +0.3% 未经季调房价指数(较前月) +1.1% +1.3% 房价指数(较上年同期) +4.9% +5.6% 1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 7月初值 55.2 -- 服务业PMI 55.2 55.0 1400 美国消费者信心指数 7月 90.9 100.0 1400 美国里奇蒙联储综合制造业指数 7月 正13 -- (完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”