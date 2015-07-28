日本企业：三得利控股称目前并未考虑上市

* IPO一直是三得利的一个选择--消息人士

* 最早或于2018年进行IPO--日经

* 上市地点可能是东京或纽约--日经

路透东京7月28日 - 酒水饮料企业三得利控股 周二称，该公司未考虑现在上市。此前日本经济新闻报道称，该公司正考虑最早于2018年进行首次公开发行(IPO)，所得用于偿还债务以及为公司增长提供资金。

日经报道称，三得利控股最快将于今年决定是否进行IPO，并且该公司考虑在纽约或东京上市。若进行IPO，该公司的估值可能约为3万亿日圆(合250亿美元)。

但三得利控股也一直在剥离非战略性业务以筹集现金，上周该公司决定将干邑白兰地业务Louis Royer SAS售予法国Terroirs Distillers。