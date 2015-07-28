日本企业：三得利控股称目前并未考虑上市

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* IPO一直是三得利的一个选择--消息人士
* 最早或于2018年进行IPO--日经
* 上市地点可能是东京或纽约--日经
路透东京7月28日 - 酒水饮料企业三得利控股 周二称，该公司未考虑现在上市。此前日本经济新闻报道称，该公司正考虑最早于2018年进行首次公开发行(IPO)，所得用于偿还债务以及为公司增长提供资金。
日经报道称，三得利控股最快将于今年决定是否进行IPO，并且该公司考虑在纽约或东京上市。若进行IPO，该公司的估值可能约为3万亿日圆(合250亿美元)。
但三得利控股也一直在剥离非战略性业务以筹集现金，上周该公司决定将干邑白兰地业务Louis Royer SAS售予法国Terroirs Distillers。
三得利控股以及银行消息人士称，IPO一直是该公司筹集资金的一个选择，该公司也需要偿还约1.87万亿日圆(合150亿美元)的附息债务。(完) (编译 孙国玉；审校 徐文焰)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”