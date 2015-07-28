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亚洲 | 2015年 7月 28日 星期二 11:32 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆出现空头回补，沪综指缩减跌幅

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* 美元兑日圆从稍早低点123.07上扬，沪综指涨势艰难，风险并未完全消散

* 沪综指稍早跌逾3%，目前缩减跌幅，有传言称出现护盘行动

* 美元兑日圆空头被迫回补，在123.00前方的大量买单予以支撑

* 迄今高位在123.49，传言稍早在123.50上方有一些日本出口商有买兴

* 技术阻力位在一目均衡云区转换线切入位123.74，在122.18-123.05云区仍有支撑

* 澳元兑美元因澳元兑日圆涨势及新西兰元兑日圆上扬获得支撑

(完)

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