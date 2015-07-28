《汇市简讯》美元兑日圆出现空头回补，沪综指缩减跌幅

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 美元兑日圆从稍早低点123.07上扬，沪综指涨势艰难，风险并未完全消散
* 沪综指稍早跌逾3%，目前缩减跌幅，有传言称出现护盘行动
* 美元兑日圆空头被迫回补，在123.00前方的大量买单予以支撑
* 迄今高位在123.49，传言稍早在123.50上方有一些日本出口商有买兴
* 技术阻力位在一目均衡云区转换线切入位123.74，在122.18-123.05云区仍有支撑
* 澳元兑美元因澳元兑日圆涨势及新西兰元兑日圆上扬获得支撑
(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”