澳元汇率：澳元或面临长期低谷，可能跌破0.70美元

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
随着中国经济成长放缓，同时矿商加大产量，资源价格正在不断回落，拖累澳元也随之走软。过去一年，汤森路透大宗商品价格指数 已跌去约三分之一，最近几周跌势越发猛烈，因担忧中国需求。
中国股市周二进一步下挫，担惊受怕的投资者立刻将澳元兑美元 打压至六年低点0.7257美元。
“我们上周访问了新加坡、香港和东京的投资者，”澳新银行(ANZ)资深利率策略师Martin Whetton说。“我们听到对澳元的评估相当悲观，几乎所有投资者都预期澳元将会贬值，(澳洲)政策利率将下调以及经济会面临阻力。”
资源价格长期下跌损及澳洲出口获利，企业获利以及国家税收，并导致澳洲央行将利率下调至2%的纪录低点。
而外界普遍预期美国今年将会升息，澳元对美元的利差优势已经大为削弱。澳洲两年期公债相对于可比美国公债的收益率差为119基点，为将近九年来最窄。
“从以往情况看，当利差跌破150基点时，就有可能对澳元/美元造成下行压力，”澳洲联邦银行(CBA)首席外汇策略师Richard Grace说，这是他将澳元汇率预估下调0.05美元至0.7000的原因之一。(完)
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纽约盘现汇报价 (编译 孙国玉/郑茵 审校 徐文焰/艾茂林)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”