香港个股：越秀地产伙拍绿地及平保发展广州项目，总地价115亿元

路透香港7月28日 - 中国广州市政府背景的越秀地产股份有限公司 宣布，将与绿地集团及中国平安保险 分别成立合营公司，共同开位于广州海珠区的两幅住宅及商业用地，总地价达115.3亿元人民币。

越秀地产的声明称，与绿地集团旗下广州绿地成立各持50%权益的合营公司，以开发其中一幅地块，该地块总可建筑面积约23万平方米，地价为26.34亿元，相当于每平方米楼面地价11,500元。

同时，越秀地产又与平保旗下深圳联盈投资成立一家分别持51%及49%权益的合营公司，以开发同区另一地块。该地块总可建筑面积约73.56万平方米，地价88.98亿元，相当于每平方米楼面地价12,100元。

越秀地产表示，随着中国房地产市场的竞争加剧，强强联手成为先进房地产企业之间加强合作关系、在分散投资风险的同时，稳步发展以把握增长机会。

该公司2012年先后开始与广东保利房地产开发有限公司及广州市广电房地产开发集团股份有限公司合作，2013年又开始与投资基金合作，有效实现资源整合及优势互补。公司表示，将继续深化与伙伴的合作模式，建立共赢的长远伙伴关系。

截至公告日，越秀地产的应占权益土地储备约1,291万平方米。

越秀地产早盘尾段股价涨4.08%，恒生中资企业指数 升1.77%。（完）

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