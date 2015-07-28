中国汇市：人民币早盘巍然不动，离岸CNH贬值预期渐消退

路透上海7月28日 - 人民币兑美元即期 周二早盘依旧在极窄的范围内运行，中间价受国际美元 大跌影响而创两周新高但幅度相当有限。交易员表示，衍生品市场走势表明市场仍存汇率贬值，但若即期继续持坚，贬值预期会随之逐渐淡化，市场亦将回归理性，离岸CNH或走出类似7月上旬走势，最终两地价差将收窄。

他们并表示，美元/人民币期权隐含波动率 继续上升，其中一年期美元/人民币平价期权 创本轮反弹新高，预示短期市场对人民币放宽波幅预期而引发贬值可能性依然较高。但包括离岸 、在岸 美元/人民币掉期曲线皆略微下移，显示市场渐趋理性。

“央行态度很坚决，虽然有贬值预期，但即期还是不动。离岸CNH涨了一点，加上美元也跌了，至少对贬值预期消退还是有好处的。”一中资行交易员表示。

北京时间11:40，中国人民币兑美元 即期报6.2094，上日收报6.2095元。今日人民币兑美元中间价 报6.1154元，上日中间价为6.1176元。

人民币即期成交量 半日成交72亿美元，较周一明显减少，交易员称，这或是离岸CNH早盘走升，且美元指数跌至两周低点，套利空间缩窄，贬值预期略有淡化。

全球汇市方面，避险日圆周二盘初持坚，在美联储今日稍晚开始为期两天的政策会议前，投资者仍态度谨慎。市场也紧张兮兮，因中国股市上日大跌，并激励日圆升至近两周高点。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2665元, 上日尾盘为6.276元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2169/6.2174元, 上一交易日尾盘报6.2195元。