中国汇市：人民币早盘巍然不动，离岸CNH贬值预期渐消退

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海7月28日 - 人民币兑美元即期 周二早盘依旧在极窄的范围内运行，中间价受国际美元 大跌影响而创两周新高但幅度相当有限。交易员表示，衍生品市场走势表明市场仍存汇率贬值，但若即期继续持坚，贬值预期会随之逐渐淡化，市场亦将回归理性，离岸CNH或走出类似7月上旬走势，最终两地价差将收窄。
他们并表示，美元/人民币期权隐含波动率 继续上升，其中一年期美元/人民币平价期权 创本轮反弹新高，预示短期市场对人民币放宽波幅预期而引发贬值可能性依然较高。但包括离岸 、在岸 美元/人民币掉期曲线皆略微下移，显示市场渐趋理性。
“央行态度很坚决，虽然有贬值预期，但即期还是不动。离岸CNH涨了一点，加上美元也跌了，至少对贬值预期消退还是有好处的。”一中资行交易员表示。
北京时间11:40，中国人民币兑美元 即期报6.2094，上日收报6.2095元。今日人民币兑美元中间价 报6.1154元，上日中间价为6.1176元。
人民币即期成交量 半日成交72亿美元，较周一明显减少，交易员称，这或是离岸CNH早盘走升，且美元指数跌至两周低点，套利空间缩窄，贬值预期略有淡化。
全球汇市方面，避险日圆周二盘初持坚，在美联储今日稍晚开始为期两天的政策会议前，投资者仍态度谨慎。市场也紧张兮兮，因中国股市上日大跌，并激励日圆升至近两周高点。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2665元, 上日尾盘为6.276元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2169/6.2174元, 上一交易日尾盘报6.2195元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”