《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--7月28日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *招商局集团 100 65 9 7/29簿记建档 招商证券 AAA 7/30 7/31

工商银行 ======================================================================================= *中粮集团 400 20 6 7/29簿记建档 工商银行 AAA 7/30 7/31

建设银行 ======================================================================================= *广西玉柴 20 3 9 7/29簿记建档 国开行 AA(联合资信) 7/30 7/31 机器集团 A-(中债资信) ======================================================================================= 山东魏桥铝电 120 10 9 7/28-29簿记 工商银行 AA+ 7/30 7/31 =======================================================================================

2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *黑龙江北大荒 20 10 12 7/31簿记建档 国开行 AAA 8/3 8/4 农垦集团总公司 ======================================================================================= *长江南京 6.2 2 12 7/31簿记建档 农业银行 AA- 8/4 8/5 航道工程局 ======================================================================================= *京能电力 20 10 12 8/4簿记建档 浦发银行 AAA 8/5 8/6

招商银行 ======================================================================================= 重庆机电 10 10 12 7/29簿记建档 建设银行 AA 7/30 7/31 控股集团 ======================================================================================= 冀东水泥 20 10 12 7/29簿记建档 兴业银行 AA+ 7/30 7/31

中国银行 ======================================================================================= 南昌工业 12 4 12 7/29簿记建档 浦发银行 AA+ 7/30 7/31 控股集团 ======================================================================================= 武汉水务集团 10 5 12 7/29簿记建档 浦发银行 AA+ 7/30 7/31 ======================================================================================= 安徽九华山 7 3 12 7/30簿记建档 兴业银行 AA 7/31 8/3 旅游集团 ======================================================================================= 连云港 6.5 3.5 12 7/31簿记建档 中国银行 AA 8/4 8/5 ======================================================================================= 特变电工 20 5 12 7/31簿记建档 中国银行 AA+ 8/3 8/4 ======================================================================================= 天津市政投资 20 10 12 7/31簿记建档 兴业银行 AA 8/3 8/4 =======================================================================================

3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *河南心连 11 3 3 8/4簿记建档 建设银行 AA 8/5 8/6 心化肥 ======================================================================================= *浙江交通 25 25 5/7 8/4簿记建档 光大银行 AAA 8/6 8/7 投资集团 (两品种间可回拨) 建设银行 ======================================================================================= 恒天集团 60 20 永续 7/29簿记建档 北京银行 AAA 7/30 7/31

(每五年重置利率) 中金公司 ======================================================================================= 大连机床集团 8 4 3 7/29簿记建档 兴业银行 AA 7/30 7/31 ======================================================================================= 佛山华新包装 5 2 3 7/29簿记建档 农业银行 AA 7/31 8/1 ======================================================================================= 河南能源 30 10 永续 7/29簿记建档 中信银行 AAA 7/31 8/3 化工集团 (每五年重置利率) 中金公司 ======================================================================================= 万达商业 150 100 5 7/30簿记建档 工商银行 AAA 7/31 8/3 ======================================================================================= 蚌埠玻璃 11 6 永续 7/30簿记建档 浦发银行 AA 7/31 8/3 工业设计研究院 (每3年重置利率) ======================================================================================= 江东控股集团 28 7 5 8/3簿记建档 民生银行 AA+ 8/4 8/5

平安银行 ======================================================================================= 贵州铁路投资 14 14 5 8/3簿记建档 兴业银行 AA+ 8/4 8/5 ======================================================================================= 金华城市 8 8 5 8/3簿记建档 浙商银行 AA 8/4 8/5 建设投资 光大银行 ======================================================================================= 天安数码城集团 14 9 3 8/3簿记建档 招商银行 AA 8/5 8/6

工商银行 ======================================================================================= 大连港集团 120 30 永续 8/3簿记建档 招商银行 AAA 8/5 8/6

(每五年重置利率) ======================================================================================= 中国一重 14 2 5 8/3簿记建档 中国银行 AAA 8/5 8/6 ======================================================================================= 金地集团 25 25 5 8/3-8/4簿记 工商银行 AAA 8/5 8/6

农业银行 =======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行集合票据:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)