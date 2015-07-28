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亚洲 | 2015年 7月 28日 星期二 11:57 BJT

《香港已公布新股发行上市日程表》--7月28日

路透香港7月28日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2015年以来已在香港交易所上市公司
一览表：
        
 新股申购：
 公开招股   公司名称               发行量    集资额       发行价        上市日  保荐人
 日                                (亿股)    (亿港元)     (港元)                
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 *7/28-31   中国通号               17.5      110.25-140   6.3-8         8/7     花旗、摩根士丹利
                                                                                、瑞银及麦格理
 *7/28-8/3  宏基集团               2         1.3-1.7      0.65-0.85     8/11    新华汇富
                                                                                
 
 2015年已上市新股：
 上市日    公司名称                发行价      集资额      首日股价变   保荐人
                                   (港元)      (亿港元)    幅           
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 7/15      金嗓子                  4.6         8.35        升5.9%       瑞信
 7/13      中智药业                2.46        4.92        跌2.8%       国信证券(香港)
 7/8       环球医疗金融            8.18        34.6        跌38.9%      高盛和野村
 7/8       培力控股                5.98        4.25        跌36%        交银国际
 7/7       鲁证期货                3.32        9.13        跌24.7%      齐鲁国际和海通国际
 7/7       天韵国际                1.28        3.2         持平         国泰君安
 7/7       和美医疗                7.55        15.9        跌9.8%       摩根士丹利和建银国际
 7/6       国联证券                8           35.4        跌31.1%      交银国际、农银国际和齐鲁国
                                                                        际
 7/6       新明中国                1.43        6.72        跌5.6%       光大证券
 7/3       彩客化学                4.01        5           升1.2%       国泰君安、中银国际
 7/3       万景                    0.8         0.8         升37.5%      丰盛融资
 7/3       正大企业国际            不适用      不适用      跌28.75%^    瑞银证券
 7/3       辰兴发展                3           3           持平         工银国际
 7/2       天彩控股                3.38        6.76        跌2.7%       中银国际
 6/29      联想控股                42.98       151.7       跌0.07%      瑞银证券、高盛
 6/26      维太移动                2.48        5.3         升2%         海通国际
 6/26      红星美凯龙              13.28       72.2        跌4%         中金公司、高盛
 6/23      亚美能源                3           22.8        跌7.3%       中金香港、汇丰
 6/18      中国绿宝                4.71        7.77        跌9.38%      安信国际
 6/19      百信药业                1.22        3.10        升18.33%     光大证券
 6/11      三生制药                9.1         55.2        升2.7%       中信证券、高盛和摩根士丹利
 6/3       长江实业地产            不适用      不适用      升5.8%^      美银美林及汇丰
 6/1       华泰证券                24.8        347.2       升4.8%       华泰金融、摩根大通及瑞银
 5/27      云南水务投资            5.8         16.67       升25%        招商证券（香港）
 5/27      德基科技                2.28        3.42        升14.9%      交银国际
 5/12      滴达国际                0.68        1.36        升42.6%      华富嘉洛
 4/30      昊海生物科技            59          23.6        跌1%         瑞银
 4/16      现恒建筑                0.66        1.32        升80.3%      东英
 4/10      广发证券                18.85       279         升34.7%      广发证券(香港)及高盛
 4/8       NIRAKU                  1.18        3.54        升0.8%       申银万国
 3/31      高伟电子                4.25        8.84        跌9.9%       摩根士丹利
 3/31      福耀玻璃                16.8        73.9        升13%        招商证券及瑞银
 3/12      香港宽频                9           58          持平         高盛、摩根大通和瑞银
 3/12      华夏动漫                3.65        3.9         升1.9%       法国巴黎
 3/11      春立医疗                13.88       2.3         升3%         光大证券
 3/11      苏创燃气                2.08        4.16        升0.5%       法国巴黎银行
 3/11      KTL                     3           0.84        升60.7%      建银国际
 2/13      集成伞业                1.1         1.65        升56.4%      中国平安资本(香港)
 1/30      时间由你                1.1         2.86        跌39%        信达国际
 1/16      科劲国际                1.38        2.4         跌24.6%      建勤环球
 1/15      雅仕维                  6           6.6         跌3.5%       中银国际
 1/15      新龙移动                0.82        0.37        升12.2%      海通国际
 1/15      泰加保险                1.61        2           升33.5%      创桥国际
 1/14      日成控股                0.6         1.68        升11.7%      天财资本
 1/13      佐力小贷                1.3         3.9         升42.3%      中国银河国际
 1/9       高鹏矿业                0.88        0.77        升1.1%       国泰君安
                                                                        
 
  注: 1. *代表新增或已更新内容。
      2. ^由于公司以介绍形式上市，故首日变幅以当天开盘价计算。
      3. 集资额未计行使超额配股权。(完)

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 (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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