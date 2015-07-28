澳新汇市：澳元虽摆脱六年低位但人气仍脆弱，受中国股市动荡影响

“过去24小时澳元处境艰难，”Westpac Bank首席外汇策略师Robert Rennie表示。“我认为现在的情况是出现一些获利了结。”

新西兰元兑美元 升0.5%报0.6635美元，得益于中长期投资大户的买需以及兑澳元的涨势。

投资者在新西兰央行总裁惠勒周三发表重要讲话前布局。预计惠勒将详细说明央行对经济及利率前景的看法。新西兰央行上周降息。

“我们猜测讲话将持乐观态度，这应有利新西兰元，但同时也会对新西兰元做出一些警告，”澳新银行分析师在一份报告中称。

短期支撑在10日移动均线切入位0.6582附近以及0.6560，阻力位在0.6665.

对中国经济及股市波动的担忧，推动澳元兑新西兰元 跌至六周低点1.0955新西兰元.(完)

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