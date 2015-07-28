《路透晚报》--7月28日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：下行压力依然很大，下半年加快推进重大工程建设--发改委

虽然中国经济总体态势呈“缓中趋稳，稳中趋好”，但中国国家发展改革委秘书长李朴民周二也提到，中国经济下行压力依然很大，增长动力不足，外需形势亦不容乐观，下半年保持宏观政策稳定性和连续，加快推进重大工程建设。

--中国社会：最大规模老龄国情调查8月1日开始，首次实现全国全覆盖

中国人口老龄化已经进入快速发展期。新华社周二援引全国老龄办报导称，以8月1日（周六）零时为标准时点，启动为期一个月的第四次中国城乡老年人生活状况抽样调查。

--中国经济：重庆市六年内将推8,000亿元PPP项目，每年1,300亿元--报载

中国证券报周二报导称，重庆市于周一(27日)集中签约发布了2015年政府和社会资本合作（PPP）项目，金额合计1,300亿元人民币，这是重庆市在去年实施首批1,300亿PPP项目后再次推出PPP项目。重庆市市长黄奇帆表示，从今年至2020年的六年内重庆将推出8,000亿PPP项目，平均每年1,300亿。

--《焦点》中国今年黄金进口或猛降40%，因融资担保需求减少--Valcambi

世界最大黄金精炼商Valcambi称，中国今年的黄金进口量降幅可能多达40%，主要原因是用黄金为国内融资做担保的需求减少。

【金融】

--中国央行：维稳意图明显，下半年仍稳健货币政策取向

中国央行周二表示，目前居民物价预期保持稳定；央行主要观察总体物价水平等宏观指标，下半年仍会坚持稳健的货币政策取向，灵活运用多种货币政策工具。

--中国金融：6月末银行业金融机构总资产同比增12.7%，大型商行占比下降

中国银监会公布数据显示，截至6月底，中国银行业金融机构总资产183.68万亿元人民币，同比增长12.7%；总负债170.38万亿元，同比增长12.1%。

--中国保险：上半年保险行业利润大增两倍，权益投资贡献大--保监会

中国保监会周二公布，上半年保险公司预计利润 同比大增两倍以上，主要得益于股票和证券基金投资收益大增，保险资金 运用余额中，权益类比重上升而固定收益比重下降，另外产品质押贷款业 务占比提升较快。

--路透专访：中国降息助ABS市场供需两旺，RMBS发行热度攀升--中债资信

随着中国进入降息周期，各主要利率处于历史低位，给信贷资产支持证券等创新产品带来发展机会。对此，中债资信评估有限责任公司ABS团队负责人郑佳表示，在适度宽松的货币政策下，信贷资产证券化（ABS）市场有望在2016年年中逼近第三轮试点的5,000亿元人民币额度上限。

【固定收益】

--中国公开市场：逆回购操作续放量，股市重陷颓势央行再释维稳信号

中国央行公开市场周二逆回购操作规模续放量，此前一度略紧的资金面已趋于缓和，但股市在反弹遇阻后重陷颓势，此时央行通过逆回购继续加码，再释维稳信号。

--中国债市动态：股市疲态继续提振现券买气，一级国开新债需求亦火爆

中国银行间债市周二早盘短券收益率领跌，长端亦同步走低。交易人士表示，股市继上日暴跌后仍旧疲态不改，避险情绪提振现券买气，信用债收益率延续跌势，带动利率债买盘涌现，一级国开新债收益率亦大幅低于预期。

--中国货币市场：隔夜利率微涨七天下行，供给稳定月末资金面仍向好

中国银行间资金市场周二早盘资金面稳中偏松，需求较大的隔夜资金利率较为平稳，七天以上回购利率下行幅度则稍明显。交易员称，随着月末临近，资金需求进一步向短期集中，但市场融出充分，整体流动性压力不大。

--新债招标：中国国开行四期增发债收益率均大幅低于预期--业内人士

业内人士周二透露，中国国家开发银行上午招标的七年期固息增发债中标收益率3.8951%，10年期收益率3.8717%，大幅低于此前3.98%和3.95%的预测均值。对应投标倍数4.70倍和4.82倍。

--《中国新债预测》三年续发国债收益率均值2.8%，股市波动料避险需求不减

中国财政部周三将招标续发行三年期固息国债。路透调查显示，股市上日暴跌后今日仍未止跌，避险买盘涌入债市，一级市场国开新债结果亦大幅偏低，故明日新债定位料仍低于二级，预测均值落在2.80%附近。

【外汇】

--中国汇市：人民币随中间价微收升，离岸CNH贬值预期渐消退

人民币兑美元即期周二窄幅波动后微收升，中间价因隔夜国际美元疲弱而小升至两周新高。交易员表示，衍生品走势表明人民币仍存贬值预期，但若即期继续持坚，贬值 预期会随之逐渐淡化，衍生品市场亦将回归平稳。

--离岸人民币：伦敦金属交易所宣布接纳人民币为现金抵押品

伦敦金属交易所(LME)周二宣布，即日起将接纳香港的离岸人民币作为合资格现金抵押品，人民币国际化再迈一步。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌1.7%至逾半个月新低，金融板块护盘令跌幅收窄

中国股市沪综指周二收跌1.7%至逾半个月新低，券商、银行和蓝筹ETF等权重板块鼎力护盘令跌幅收窄。分析师指出，连番暴跌后今日国家队开始出手，提振指数作用明显，但中小市值个股走势仍弱。鉴于场外配资清查结果和救市资金退出方案尚不明确，市场信心难以拢聚，预计短线大盘继续震荡整理。

--中国证券：证监会已重点针对周一集中抛售股票等有关线索进场核查

中国证监会新闻发言人张晓军周二称，根据交易所监控报告和投诉举报反映，证监会已组织稽查执法力量，重点针对周一(27日)集中抛售股票等有关线索进场核查。

--中国证券：证监会称中证金未退出并将择机增持，正排查恶意做空线索

在中国股市周一暴跌之后，中国证监会当晚否认国家队不再救市的外界猜测。他指出，中国证券金融公司没有退出，并将择机增持，继续发挥好稳定市场的职能。

--中国证券：沪深证交所两融余额周一骤减278.2亿元至约1.43万亿

在中国证监会确定以中国证券金融股份有限公司为主角进场救市后，A股市场近日止跌反弹，但周一再现暴跌，沪综指 .SSEC 当日收挫8.48%，创近八年半最大单日跌幅。周一沪深证交所融资融券余额净减278.2亿元人民币，创逾半个月最大单日降幅，至约1.43万亿元。

--中国基金：新股停发及股市疲弱令货币ETF受宠，华宝添益规模超千亿

7月以来，中国A股出现罕见暴跌，监管层推出暂停新股发行等救市措施，令货币型ETF（交易所上市基金）受追捧，不到一个月内总体规模增加逾一倍，其中华宝添益 511990.SS 规模超过1,200亿元人民币，创出历史新高。

--台湾个股：开发金控旗下凯基证券整合海外子公司持股拟赴香港挂牌上市