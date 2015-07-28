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亚洲 | 2015年 7月 28日 星期二 12:10 BJT

日本债市：10年期公债收益率触及八周低位，股市下跌引发公债避险买盘

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.005% +0.5 0.000%

五年期公债 0.100% +0.0 0.100%

10年期公债 0.405% +0.0 0.405%

20年期公债 1.155% -1.0 1.165%

30年期公债 1.395% -1.0 1.405%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.52 +0.05 147.47

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜/孙茉莉; 审校 艾茂林/李婷仪)

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