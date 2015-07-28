路透基点：中信资本推出18亿港元三年期子弹式贷款案-TRLPC

路透香港7月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，六家牵头行和簿记行周一为中信资本控股有限公司发起18亿港元(2.32亿美元)三年期子弹式贷款。

这六家银行分别是中银香港、交通银行香港分行、光大银行香港分行、恒生银行、汇丰和华侨永亨银行。

消息人士称，持有中信资本24.06%股权的中信股份将发出确认函。

本次贷款分为两部分：6亿港元定期贷款和12亿港元循环贷款。两部分贷款利率均为较香港银行同业拆息(Hibor)加码210个基点,。

银行承贷3亿港元或以上，前端费为120基点，可得250个基点的综合收益，并获得主办行头衔；

承贷2-2.9亿港元，前端费为81基点，可得237个基点的综合收益，获得安排行头衔；

承贷1-1.9亿港元，前端费为60基点，可得230个基点的综合收益，获得高级经理行头衔。

若贷款使用超过50%，将有50个基点的承诺费；低于50%，则有80个基点承诺费。

贷款将用于偿还2015年9月到期的两年期15亿港元子弹式贷款以及运营资本。