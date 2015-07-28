路透基点：中信资本推出18亿港元三年期子弹式贷款案-TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港7月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，六家牵头行和簿记行周一为中信资本控股有限公司发起18亿港元(2.32亿美元)三年期子弹式贷款。
这六家银行分别是中银香港、交通银行香港分行、光大银行香港分行、恒生银行、汇丰和华侨永亨银行。
消息人士称，持有中信资本24.06%股权的中信股份将发出确认函。
本次贷款分为两部分：6亿港元定期贷款和12亿港元循环贷款。两部分贷款利率均为较香港银行同业拆息(Hibor)加码210个基点,。
银行承贷3亿港元或以上，前端费为120基点，可得250个基点的综合收益，并获得主办行头衔；
承贷2-2.9亿港元，前端费为81基点，可得237个基点的综合收益，获得安排行头衔；
承贷1-1.9亿港元，前端费为60基点，可得230个基点的综合收益，获得高级经理行头衔。
若贷款使用超过50%，将有50个基点的承诺费；低于50%，则有80个基点承诺费。
贷款将用于偿还2015年9月到期的两年期15亿港元子弹式贷款以及运营资本。
银行回覆期限为8月20日。(完) (翻译 张荻； 审校 艾茂林)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”