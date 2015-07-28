中国债市动态：股市疲态继续提振现券买气，一级国开新债需求亦火爆

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海7月28日 - 中国银行间债市周二早盘短券收益率领跌，长端亦同步走低。交易人士表示，股市继上日暴跌后仍旧疲态不改，避险情绪提振现券买气，信用债收益率延续跌势，带动利率债买盘涌现，一级国开新债收益率亦大幅低于预期。
他们并称，同时央行逆回购加大投放，市场资金亦较为充沛，因此短端品种收益率跌幅更甚于长端。
上海一券商交易员表示，股市大跌后，债市情绪逐步好转，信用债和利率的收益率都在下，“短券(收益率)下的明显，有5-6个点吧，长端稍微差点，3-4个点，股市这样，还钱多，就买呗”。
他并指出，继前期信用利差收窄之后，信用债利率部分已经接近利率债，这种情况下也有机构转为买入利率债。
央行公开市场周二逆回购操作规模续放量，此前一度略紧的资金面已趋于缓和，但股市在反弹遇阻后重陷颓势，此时央行通过逆回购继续加码，再释维稳信号。
中国股市沪综指周二早盘收低1%。早盘大盘大幅低开震荡后低走，随即在金融板块护盘带动下反弹回升，跌幅明显缩窄。 周一大幅收挫8.5%，创近八年半最大单日跌幅。
一级市场方面，国开行上午招标的四期固息增发债均远低于市场预期，招标结果均低于预测均值近8bp左右，投标倍数亦相对高位。
“搞不懂啊，看国开一级基本是抢的节奏，早上投标也都没中，都投高了，”华北一银行交易员表示，不排除是股市大跌后的非理性情绪的影响。
剩余期限近10年的国开行150210券最新双边报价 在3.9200%/3.9100%，上日尾盘为3.9625%/3.9500%。
国债期货五年期主力合约TF1509 早盘收报97.325元，较上日结算价涨0.08%；10年期T1509 收报96.020元，较上日结算价涨0.07%。(完) (发稿 吴芳; 审校 吴云凌)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”