中国债市动态：股市疲态继续提振现券买气，一级国开新债需求亦火爆

路透上海7月28日 - 中国银行间债市周二早盘短券收益率领跌，长端亦同步走低。交易人士表示，股市继上日暴跌后仍旧疲态不改，避险情绪提振现券买气，信用债收益率延续跌势，带动利率债买盘涌现，一级国开新债收益率亦大幅低于预期。

他们并称，同时央行逆回购加大投放，市场资金亦较为充沛，因此短端品种收益率跌幅更甚于长端。

上海一券商交易员表示，股市大跌后，债市情绪逐步好转，信用债和利率的收益率都在下，“短券(收益率)下的明显，有5-6个点吧，长端稍微差点，3-4个点，股市这样，还钱多，就买呗”。

他并指出，继前期信用利差收窄之后，信用债利率部分已经接近利率债，这种情况下也有机构转为买入利率债。

央行公开市场周二逆回购操作规模续放量，此前一度略紧的资金面已趋于缓和，但股市在反弹遇阻后重陷颓势，此时央行通过逆回购继续加码，再释维稳信号。

中国股市沪综指周二早盘收低1%。早盘大盘大幅低开震荡后低走，随即在金融板块护盘带动下反弹回升，跌幅明显缩窄。 周一大幅收挫8.5%，创近八年半最大单日跌幅。

一级市场方面，国开行上午招标的四期固息增发债均远低于市场预期，招标结果均低于预测均值近8bp左右，投标倍数亦相对高位。

“搞不懂啊，看国开一级基本是抢的节奏，早上投标也都没中，都投高了，”华北一银行交易员表示，不排除是股市大跌后的非理性情绪的影响。

剩余期限近10年的国开行150210券最新双边报价 在3.9200%/3.9100%，上日尾盘为3.9625%/3.9500%。