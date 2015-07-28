路透基点： 中升集团1.5亿美元联贷案规模可能增至3.5亿美元--TRLPC

路透香港7月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，在18家银行承诺参与后，中升集团控股有限公司三年定期贷款规模可能将从1.5亿美元增加至3.5亿美元。

所有贷款分配仍在敲定当中。

星展银行为牵头行兼簿记行。贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码321个基点，综合收益为Libor加码397个基点，承贷银行可获得199.5个基点的费用。担保人为借款方的离岸子公司。平均贷款年限为2.625年。

先行承贷的银行，将额外获得一笔42个基点的优惠费用。担保人为借款方的离岸子公司。