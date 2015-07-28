路透基点： 中升集团1.5亿美元联贷案规模可能增至3.5亿美元--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港7月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，在18家银行承诺参与后，中升集团控股有限公司三年定期贷款规模可能将从1.5亿美元增加至3.5亿美元。
所有贷款分配仍在敲定当中。
星展银行为牵头行兼簿记行。贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码321个基点，综合收益为Libor加码397个基点，承贷银行可获得199.5个基点的费用。担保人为借款方的离岸子公司。平均贷款年限为2.625年。
先行承贷的银行，将额外获得一笔42个基点的优惠费用。担保人为借款方的离岸子公司。
中升集团是中国的一家汽车经销集团，在香港上市，业务侧重于豪华 和中高档汽车品牌。(完) (翻译 张荻； 审校 白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”