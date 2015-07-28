泰国经济：财政部将2015年经济增长预估下调至3.0%

路透曼谷7月28日 - 泰国财政部周二再度下调了对该国今年经济增长的预估，从4月预计的增长3.7%下调至3.0%，主要因该国出口萎缩。

该部财政政策办公室负责人Krisada Chinavicharan在记者会上表示，财政部还将2015年出口预估大幅下调至下降4.0%，之前预计为增长0.2%。

泰国央行上月将该国2015年国内生产总值(GDP)增长预估从3.8%下调至3.0%，同时预计出口将下降1.5%，这将是连续第三年下降。