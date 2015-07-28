泰国经济：财政部将2015年经济增长预估下调至3.0%

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透曼谷7月28日 - 泰国财政部周二再度下调了对该国今年经济增长的预估，从4月预计的增长3.7%下调至3.0%，主要因该国出口萎缩。
该部财政政策办公室负责人Krisada Chinavicharan在记者会上表示，财政部还将2015年出口预估大幅下调至下降4.0%，之前预计为增长0.2%。
泰国央行上月将该国2015年国内生产总值(GDP)增长预估从3.8%下调至3.0%，同时预计出口将下降1.5%，这将是连续第三年下降。
泰国军政府在2014年5月上台，但由于出口和内需依然疲软，政府一直在艰难地推动经济增长。泰国经济去年仅增长0.9%，为三年以来最低增幅。(完) (编译 汪红英；审校 许娜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”