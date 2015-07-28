中国金融：6月末银行业金融机构总资产同比增12.7%，大型商行占比下降

刊登在银监会网站上的数据显示，6月末，商业银行总资产合计为144.36万亿元，同比增长13.8%；总负债合计为133.87万亿元，同比增长13.1%。

分项数据显示，截止6月底，大型商业银行总资产73.36万亿元，同比增长9.1%，其总资产在银行业金融机构中的占比下降为39.9%；其总负债67.77万亿元，同比增长8.2%。（完）