中国金融：6月末银行业金融机构总资产同比增12.7%，大型商行占比下降

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京7月28日 - 中国银监会公布数据显示，截至6月底，中国银行业金融机构总资产183.68万亿元人民币，同比增长12.7%；总负债170.38万亿元，同比增长12.1%。
刊登在银监会网站上的数据显示，6月末，商业银行总资产合计为144.36万亿元，同比增长13.8%；总负债合计为133.87万亿元，同比增长13.1%。
分项数据显示，截止6月底，大型商业银行总资产73.36万亿元，同比增长9.1%，其总资产在银行业金融机构中的占比下降为39.9%；其总负债67.77万亿元，同比增长8.2%。（完）
参看详情，请点选银监会网站：here (发稿 李贺；审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”