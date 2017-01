香港个股：信义玻璃计划分拆业务，其太阳能分支拟为发电场业务引入投资者

路透香港7月28日 - 中国浮法玻璃生产商--信义玻璃 周二称,拟分拆其香港汽车玻璃零售业务在香港创业板上市。另外,其联营公司信义光能 确定继续发展太阳能发电场业务并适时注入信义能源,目前正与投资者就对后者的股权投资进行讨论。

信义玻璃的声明称,董事议决开始筹备将香港汽车玻璃零售业务在创业板上市的工作,但目前尚未确定交易结构及相关时间表,亦未向联交所提交申请。

至于在内地从事太阳能玻璃产品及经营太阳能发电场的信义光能,此前已注册成立"信义能源控股有限公司",以发展太阳能发电场业务。信义光能目前的计划是继续兴建太阳能发电场,并适时注入信义能源。

由于信义能源将用作太阳能发电场业务未来的股权及债务融资平台,故信义光能称正考虑可能使用的多种融资方法,共正与多位独立投资者及若干关连人士讨论对信义能源的可能股权投资。

而作为中期计划,信义光能拟将信义能源在国际认可证券交易所独立上市,惟现时尚无时间表。

信义光能在港股早盘收市后公布上半年业绩,期内净利按年大涨两倍,至6.01亿港元,公司并增加派中期息至每股0.042港元,去年同期为0.016港元。至于信义玻璃中期净利按年升24%,至9.45亿港元。(完)

(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)