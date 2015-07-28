澳新经济指标预测--7月29日-8月5日****

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月27日当周 7月29日(三) 2245 新西兰建筑许可 6月 -- 持平 7月30日(四) 0130 澳洲建筑许可 6月 -0.8% +2.4% 0130 澳洲出口价格 第二季 -4.0% -0.8% 进口价格 +1.5% -0.2% 7月31日(五) 0100 新西兰NBNZ企业展望指数 7月 -- -2.3% 企业自身活动指数 -- 23.6% 0130 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第二季 -- +0.5% (较上年同期) -- +0.7% 0130 澳洲民间部门信贷 6月 +0.5% +0.5% 房屋信贷 -- +0.5% 8月2-3日 2330 澳洲AIG制造业指数 7月 -- 44.20 8月3日当周 8月3日(一) 0030 澳洲TD-MI通胀指标 7月 -- +0.1% 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 7月 -- -1.3% 网络招聘广告 -- +1.4% 8月4日(二) 0130 澳洲零售销售(较前月) 6月 -- +0.3% 0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 6月 -- 逆差27.51 商品/服务进口(较前月) -- -4.0% 商品/服务出口(较前月) -- +1.0% 0430 澳洲央行利率决定 8月 -- 2.00% 2245 新西兰HLFS失业率 第二季 -- 5.8% HLFS就业增长(较前季) -- +0.7% HLFS就业参与率 -- 69.6% 2245 新西兰劳工成本指数(较上季) 第二季 -- +0.3% (较上年同期) -- +1.8% 8月4-5日 2330 澳洲AIG服务业指数 7月 -- 51.20 8月5日(三) 暂无重要经济数据公布(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”