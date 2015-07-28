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亚洲 | 2015年 7月 29日 星期三 06:16 BJT

****澳新经济指标预测--7月29日-8月5日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段    预估值     前值    
      
    7月27日当周
    
    7月29日(三)
    2245 新西兰建筑许可                                6月        --       持平
    
    7月30日(四)
    0130 澳洲建筑许可                                  6月      -0.8%     +2.4%
    0130 澳洲出口价格                               第二季      -4.0%     -0.8%
             进口价格                                           +1.5%     -0.2%
    
    7月31日(五)
    0100 新西兰NBNZ企业展望指数                        7月        --      -2.3%
                   企业自身活动指数                               --      23.6%
    0130 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季)            第二季        --      +0.5%
                                (较上年同期)                      --      +0.7%
    0130 澳洲民间部门信贷                              6月      +0.5%     +0.5%
             房屋信贷                                             --      +0.5%
    
    8月2-3日
    2330 澳洲AIG制造业指数                             7月        --      44.20
    
    8月3日当周
    
    8月3日(一)
    0030 澳洲TD-MI通胀指标                             7月        --      +0.1%
    0130 澳洲ANZ报纸招聘广告                           7月        --      -1.3%
                网络招聘广告                                      --      +1.4% 
    
    8月4日(二)
    0130 澳洲零售销售(较前月)                          6月        --      +0.3%
    0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)                 6月        --  逆差27.51
             商品/服务进口(较前月)                                --      -4.0%
             商品/服务出口(较前月)                                --      +1.0%
    0430 澳洲央行利率决定                              8月        --      2.00%
    2245 新西兰HLFS失业率                           第二季        --       5.8%
               HLFS就业增长(较前季)                               --      +0.7%
               HLFS就业参与率                                     --      69.6%
    2245 新西兰劳工成本指数(较上季)                 第二季        --      +0.3%
                           (较上年同期)                           --      +1.8%
    
    8月4-5日
    2330 澳洲AIG服务业指数                             7月        --      51.20 
    
    8月5日(三)
    暂无重要经济数据公布(完)

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