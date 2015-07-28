日韩经济指标预测--7月29日-8月5日****

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月27日当周 7月29日(三) 2350 日本工业生产 6月初值 +0.3% -2.1% 一个月预估值 -- +1.5% 两个月预估值 -- +0.6% 7月30日(四) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 8月 -- 正67 2300 韩国工业生产(较前月) 6月 -- -1.3% (较上年同期) -- -2.8% 服务业产出(较前月) -- -0.4% 2330 日本所有家庭支出(较前月) 6月 -0.5% +2.4% (较上年同期) +1.7% +4.8% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 6月 持平 +0.1% 全国整体CPI -- +0.5% 东京地区核心CPI(较上年同期) 7月 持平 +0.1% 东京地区整体CPI -- +0.3% 2330 日本求才求职比 6月 1.20 1.19 失业率 3.3% 3.3% 7月31日(五) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 6月 -- -7.4% 0500 日本房屋开工(较上年同期) 6月 +3.0% +5.8% 8月1日(六) 0000 韩国出口(较上年同期) 7月初值 -- -2.4% 进口(较上年同期) -- -13.6% 贸易收支(亿美元) -- 顺差100 8月2日(日) 2300 韩国经常帐(亿美元) 6月 -- 盈余64.4 8月3日当周 8月3日(一) 0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 7月 -- 51.4 2100 韩国外汇储备(亿美元) 7月 -- 3,747.5 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 -- 持平 (较上年同期) -- +0.7% 8月4日(二) 0000 韩国日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月 -- 46.1 0130 日本加班工资 6月 -- -1.6% 8月5日(三) 暂无重要经济数据公布(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”