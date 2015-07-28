中国基金：新股停发及股市疲弱令货币ETF受宠，华宝添益规模超千亿

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海7月28日 - 7月以来，中国A股出现罕见暴跌，监管层推出暂停新股发行等救市措施，令货币型ETF（交易所上市基金）受追捧，不到一个月内总体规模增加逾一倍，其中华宝添益 规模超过1,200亿元人民币，创出历史新高。
据独立财富管理咨询机构泽奔咨询统计数据，截止周一，沪深两市10只货币ETF规模合计约1,493亿元人民币，而6月底8只货币ETF合计643亿元。其中华宝添益周一的规模为1,229亿元，较6月底的501.6亿元增长145%，这是国内首只规模超千亿的场内基金。
华宝兴业基金管理公司内部人士解释称，新股停发令大量资金暂时闲置，而近期股市走势较弱，亦令许多资金需要一个避风港。类似华宝添益这种可以T+0（当天可回转交易）的货币ETF，成为这些基金的中转站。
“在二级市场炒股的资金，既使观望也不会转出证券帐户，选择货币ETF，进可攻，退可守。”一位基金业人士指出。
泽奔咨询高级经理施宏申表示，单从沪深ETF的7月份额变化来看，资金确实在大量进入货币ETF，股票型基金的份额逐步减少，另类投资和债券ETF则保持平稳。
目前只有ETF每日公布基金份额和净值，其余公募基金仅每个季度公布其份额。据泽奔统计，截止周一，股票型ETF和混合型ETF分别为695亿份，较7月6日的780.6亿份明显下降。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”