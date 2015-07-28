中国基金：新股停发及股市疲弱令货币ETF受宠，华宝添益规模超千亿

路透上海7月28日 - 7月以来，中国A股出现罕见暴跌，监管层推出暂停新股发行等救市措施，令货币型ETF（交易所上市基金）受追捧，不到一个月内总体规模增加逾一倍，其中华宝添益 规模超过1,200亿元人民币，创出历史新高。

据独立财富管理咨询机构泽奔咨询统计数据，截止周一，沪深两市10只货币ETF规模合计约1,493亿元人民币，而6月底8只货币ETF合计643亿元。其中华宝添益周一的规模为1,229亿元，较6月底的501.6亿元增长145%，这是国内首只规模超千亿的场内基金。

华宝兴业基金管理公司内部人士解释称，新股停发令大量资金暂时闲置，而近期股市走势较弱，亦令许多资金需要一个避风港。类似华宝添益这种可以T+0（当天可回转交易）的货币ETF，成为这些基金的中转站。

“在二级市场炒股的资金，既使观望也不会转出证券帐户，选择货币ETF，进可攻，退可守。”一位基金业人士指出。

泽奔咨询高级经理施宏申表示，单从沪深ETF的7月份额变化来看，资金确实在大量进入货币ETF，股票型基金的份额逐步减少，另类投资和债券ETF则保持平稳。