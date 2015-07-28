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亚洲 | 2015年 7月 28日 星期二 14:07 BJT

《全球汇市》美元走坚，FED会议前投资人回补空头部位

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1078 1.1091 -0.12 -8.42 1.2097

美元/日圆 123.57 123.22 0.28 3.44 119.68

欧元/日圆 136.85 136.71 0.10 -5.76 144.78

美元/瑞郎 0.9625 0.9623 0.02 -3.18 0.9941

英镑/美元 1.5570 1.5556 0.09 -0.02 1.5573

美元/加元 1.3010 1.3038 -0.21 11.98 1.1618

澳元/美元 0.7306 0.7268 0.52 -10.55 0.8168

新西兰元/美元 0.6654 0.6600 0.82 -14.66 0.7797

澳元/日圆 90.280 89.560 0.80 -7.62 97.750

新西兰元/日圆 82.240 81.330 1.12 -12.04 93.310

英镑/日圆 192.40 191.68 0.38 3.53 186.38

澳元/新西兰元 1.0972 1.0995 -0.21 4.80 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译/审校 蔡美珍/杜明霞/张若琪/孙国玉/王兴亚)

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